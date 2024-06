bela krajina

Deset let medgeneracijskega druženja

5.6.2024 | 12:00 | M. Glavonjić

Črnomelj - Leta 2014 je Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, vstopila tudi v belokranjski prostor. S pogodbo o sodelovanju z Občino Črnomelj je bil ustanovljen medgeneracijski skupnostni center – Hiša Sadeži družbe Črnomelj, ki jo vodi socialna delavka Marica Balkovec.

Jutranje druženje ob kavi

Hiša je namenjena vsem lokalnim prebivalcem, posameznikom in družinam, ki v programih vidijo priložnost zase, osebam, ki tvegajo socialno izključenost, marginalnim skupinam, starejšim, otrokom, mladim, migrantom in beguncem, romskim družinam, enostarševskim družinam in invalidom. »Vsakemu, ki prestopi naš prag, povemo, da je prišel v medgeneracijsko družbo, v kateri med preživljanjem prostega časa izmenjujemo izkušnje, se bolje spoznavamo, družimo, učimo, ustvarjamo, krepimo socialno mrežo. Skratka, imamo se lepo,« je na kratko poslanstvo »hiše« ob 10-letnici delovanja predstavila Marica Balkovec in poudarila, da so vse dejavnosti brezplačne, kar je zelo pomembno za ranljive ciljne skupine.

Z ustvarjalnimi delavnicami krepijo socialno mrežo – Lani razdelili 11 ton hrane – Po tednih druženja poteče tudi kakšna solza – Sodelujejo tudi romski prostovoljci – Kmalu selitev v nove prostore ob železniški postaji

