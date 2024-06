gospodarstvo

Pogumno z novimi izdelki

12.6.2024 | 14:40 | D. Stanković

Metlika - »Zadnjih nekaj let se zdi, kot da smo ves čas v nekem kriznem menedžmentu,« se nasmehne generalna direktorica metliške Beti Maja Čibej. Prvi šok se je zgodil leta 2020 s covidom, naslednje leto je nasedla kontejnerska ladja v Sueškem prekopu in blokirala dobavo surovin iz Azije, kar je imelo posledice tudi za Betijino proizvodnjo. Leta 2022 je sledil nov šok z ekstremno visokimi cenami elektrike in plina, kar je lahko za tekstilno panogo, močno odvisno od energentov, tudi usodno. A za Beti ni bilo, spet se je znala pobrati.

Po besedah generalne direktorice Beti Maje Čibej petino njihove proizvodnje predstavlja reciklirana preja. (Foto: D. S.)

»Tudi lani ni bilo preprosto. Najprej se je začel upad potrošnje športnih oblačil, in to pri vseh svetovnih športnih znamkah, za katere delamo. Zdaj pa opažamo padec tudi pri modi,« razmere opisuje Čibejeva. Betijina preja je vtkana v blago izdelkov svetovnih znamk, kot so Nike, Puma, Diadora in mnoge druge, v blago modne industrije, zlasti za italijanski trg, med naročniki tako najdemo znamke Burberry, Gucci, Prada, Victoria's Secret, Hugo Boss, zadnja leta pa Beti vstopa tudi v medicinski segment, s prejo za kompresijske povoje, opornice za sklepe in podobno.

Kljub težkim zadnjim letom Beti išče nove izzive – Usmeritev v reciklirano prejo, tudi iz procesnih ostankov – Preja iz Beti del športnih in modnih oblačil priznanih svetovnih znamk – Letno izdelajo 45 milijonov kilometrov preje – Kupci večinoma iz Evrope pa tudi iz ZDA, Tunizije, Turčije

