Projekt, ki vrača nasmeh na obraze belokranjskih otrok

11.6.2024 | 11:20 | S. G.

Foto: Uroš Raztresen

Črnomelj - Medtem ko se letošnje šolsko leto počasi, a zanesljivo bliža h koncu ter so šolarji vse bolj razposajeni in v pričakovanju poletnih počitnic, pa se veliko staršev že ukvarja s skrbmi, ki jih prinaša nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. Na nekaterih šolah je za sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov poskrbljeno, še vedno pa je veliko družin, katerim nakup obveznih šolskih potrebščin – delovnih zvezkov, predstavlja veliko finančno breme.

Utrinek enega od dobrodelnih koncertov ob zaključku projekta Veselo v šolo

Že sedmo leto zato poteka projekt VESELO V ŠOLO, katerega cilj je zbrati čim več sredstev za nakup delovnih zvezkov za učence od 4. do 9. razreda belokranjskih osnovnih šol iz socialno šibkih družin. Projekt, ki poteka pod vodstvom Črnomaljke Rozalije Gršič in v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Metlika, se je odlično prijel tako pri starših, kot šolah.

Rozalija Gršič

Sedem let uspešnega delovanja in podpore lokalne skupnosti

»Projekta sem se že pred sedmimi leti lotila z jasnim ciljem – pomagati otrokom, katerih starši delajo za minimalno plačo, otrokom enostarševskih družin in tistim, katerih starši kljub iskanju zaposlitve le-te ne dobijo zaradi zdravstvenih razlogov,« pojasnjuje Rozalija Gršič in dodaja: »V teh letih je bilo v projektu veliko učencev iz belokranjskih šol, nekateri izmed njih zaključujejo srednje šole in bodo nadaljevali študij. Zato pozivam vse, da po svojih najboljših močeh pridejo naproti in donirajo kakšen evro za učence osnovnih šol, katerih starši se zaradi tega odpovedujemo marsičemu.«

Ko skupnost stopi skupaj

Projekta pa Gršičeva ne vodi sama, ampak ob podpori Društva prijateljev mladine Metlika, neprofitne organizacije, ki se posveča izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladine v lokalni skupnosti. »Projekt Veselo v šolo je nastal iz želje po zmanjšanju stiske, s katero se soočajo številne družine ob začetku šolskega leta. Ponosni smo, da je bilo naše društvo prepoznano kot zaupanja vredna organizacija. Rozalija Gršič ima v projektu ključno vlogo, saj je pritegnila številne donatorje in zbrala potrebna finančna sredstva ter delovne zvezke. Poleg tega je v preteklosti organizirala tudi dobrodelne koncerte s srečelovom, s čimer je projekt še dodatno razširila in obogatila. S svojim delom in predanostjo kaže, kako lahko posameznik spremeni skupnost na bolje. Želimo si, da bi se razmere za socialno šibke družine izboljšale, in upamo, da bodo otroci v prihodnje imeli zagotovljene vse osnovne šolske potrebščine. Naša vloga ter vloga prostovoljcev, kot je Rozalija, je zagotoviti, da otroci kakovostno preživljajo svoj prosti čas ter da jim omogočimo čim boljši začetek šolskega leta. Hvaležni smo vsem, ki so podpirajo projekt Veselo v šolo in s tem prispevajo k svetlejši prihodnosti naših otrok,« poudarja Alenka Muc, predsednica DPM Metlika.

Tudi šole podpirajo projekt

V projektu sodelujejo številne belokranjske šole, med njimi je tudi OŠ Vinica, na kateri, kot pravi ravnateljica Ines Žlogar, že vrsto let pomagajo staršem pri zagotavljanju brezplačnih delovnih zvezkov. »Pozdravljamo in spodbujamo takšne projekte, ki pomagajo premostiti socialno ekonomske stiske družin. Velik del bremena jim je tako odvzet, počitnice pa zato za marsikoga lepše,« pravi Žlogarjeva in dodaja, da je hvaležna vodji projekta Rozaliji Gršič, »ki se vsako leto neumorno in vedno znova trudi za naše šolarje.«

Če želite projekt podpreti tudi vi in pomagati belokranjskim otrokom oziroma njihovim staršem pri nakupu delovnih zvezkov, lahko denar po svojih zmožnostih donirate na TRR DPM Metlika št. SI56 0299 4025 3400 140.

