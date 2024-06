bela krajina

Do maja '25 ureditev kanalizacije in vodovoda na Primostku

7.6.2024 | 14:00 | M. K.

Metlika - Občina Metlika namerava na Primostku zgraditi kanalizacijo in obnoviti vodovod. Pogodbo o tem sta danes podpisala županja Martina Legan Janžekovič in predsednik uprave CGP Martin Gosenca. Na novo kanalizacijo se bo lahko priključilo 147 prebivalcev Primostka oziroma 53 tamkajšnjih objektov.

Martin Gosenca in Martina Legan Janžekovič (Foto: Občina Metlika)

Pogodba z na javnem razpisu izbranim CGP predvideva izgradnjo 1,8 kilometra fekalne kanalizacije, mehanske biološke čistilne naprave in obnovo 1,5 kilometra vodovoda, so sporočili iz metliške občine.

Vrednost podpisane pogodbe znaša nekaj manj kot 1,4 milijona evrov, gradnjo pa naj bi zaključili maja prihodnje leto.

Projekt je sofinanciran iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost za izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Z naložbo bo občina izboljšala komunalno opremljenost v naselju Primostek, zmanjšala izpuste komunalnih odpadnih voda v podtalje ter vodotoke Lahinje in Kolpe, zaščitila območje Nature 2000, hkrati pa zagotovila boljšo vodooskrbo in manjše vodne izgube, so sporočili.

‹ nazaj