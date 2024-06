bela krajina

Do denarja preko razpisov

5.6.2024 | 08:30 | M. K.

Črnomelj - V občini Črnomelj so zaposleni v občinski upravi v zadnjih petih letih oddali prijave na skupno 55 državnih in evropskih razpisov, uspeli pa so z 42. prijavami. Šest jih ni bilo odobrenih, dva razpisa sta bila razveljavljena, na rezultate petih prijav pa še čakajo.

Foto: Občina Črnomelj

Na osnovi uspešnih prijav na razpise so, kot so sporočili z Občine Črnomelj, v zadnjih petih letih pridobili 16,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Za izvedbo vseh teh projektov pa je občina vložila tudi okoli 19,5 milijona evrov lastnih sredstev.

Kot pravi vodja projektne pisarne na Občini Črnomelj Anita Jamšek, je visoka stopnja uspešnosti pri prijavah na razpise rezultat trdega dela in premišljenega načrtovanja vseh zaposlenih v občinski upravi in nenehnih županovih prizadevanj ter podpore zaposlenim: »Številni uspešni razpisi omogočajo nadaljnji razvoj naše občine, hkrati pa sleherna nova pridobitev ali izboljšava prispeva k dvigu kvalitete življenja v lokalni skupnosti, kar seveda pozitivno vpliva tudi na zadovoljstvo prebivalcev naše občine.«

Da bodo tudi v prihodnje budno spremljali najrazličnejše razpise, pa poudarja tudi župan Andrej Kavšek.

Občina Črnomelj

