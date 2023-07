Afriška prašičja kuga vse bližje Beli krajini - razglašeno območje z visokim tveganjem

18.7.2023 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Državno središče za nadzor bolezni je zaradi približevanja afriške prašičje kuge ob jugovzhodni meji s Hrvaško razglasilo območje z visokim tveganjem. Pristojni so določili tudi druge ukrepe, med drugim izvajanje aktivnega iskanja poginulih divjih prašičev ter povečano vzorčenje in preiskave na bolezen tako pri domačih kot pri divjih prašičih.

Državno središče za nadzor bolezni je na sinočnjem sestanku potrdilo predlog skupine strokovnjakov, ki se je sestala v petek, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Določili so območje z visokim tveganjem, ki zajema območje osmih lovskih družin, del lovišč s posebnim namenom ter ukrepe na tem območju. Mednje sodijo tudi izvajanje aktivnega iskanja poginulih divjih prašičev, povečano vzorčenje in preiskave na afriško prašičjo kugo tako pri domačih kot pri divjih prašičih ter poostren nadzor nad izvajanjem biovarnostnih in drugih predpisanih ukrepov.

Hrvaška je doslej prijavila že 97 izbruhov bolezni pri domačih prašičih ter tri primere pri divjih prašičih. Eden od potrjenih primerov pri divjih prašičih je na območju Karlovške županije in je od meje s Slovenijo oddaljen le približno 50 kilometrov, so opozorili na ministrstvu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vse rejce prašičev ponovno pozivata, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, s katerimi se zmanjša tveganje za vnos bolezni v rejo.

Lovce pozivata, da pri izvajanju lova upoštevajo biovarnostne ukrepe in da se izogibajo lovu v državah oziroma na območjih, kjer je potrjena afriška prašičja kuga.

Vse, ki se vračajo iz držav, kjer je bolezen prisotna, pozivata, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni, turiste, ki prihajajo iz držav, kjer je prisotna okužba, pa, da morebitnih ostankov hrane, ki so jih prinesli s seboj, ne odlagajo v naravo, temveč v le za to namenjene pokrite zabojnike.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva, so pojasnili v sporočilu za javnost. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi. Za bolezen so značilne velike izgube, tako neposredne kot tudi posredne, predvsem zaradi omejitev trgovanja in izvoza živali in izdelkov ter surovin, ki izvirajo od prašičev.

M. K.