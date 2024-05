dolenjska

FOTO: Maturantski običaj in tradicija

21.5.2024 | 16:00 | I. V.

Novo mesto - Maturantska četvorka je opoldne na novomeškem Glavnem trgu za trenutek pregnala dež, da je več kot osemsto novomeških maturantov, malih maturantov in nekaj njihovih učiteljev lahko zaplesalo svoj tradicionalni ples. Zdaj jih čaka še matura oziroma, kot se temu tudi reče, zrelostni izpit.

Če smo bili v preteklosti večkrat priča prizadevanjem po rekordnem številu maturantov, ki so se po vsej Sloveniji in tudi v tujini trudili za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, je bilo tokrat v ospredju predvsem druženje, običaj in tradicija.

Maturante je nagovoril tudi novomeški podžupan Urban Kramar, ki je pred leti tudi sam plesal na maturantski četvorki. "Novo mesto ima dobre šole in naj vas ne skrbi, ne boste imeli težav z maturo," jih je potolažil.

