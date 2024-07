družabno

Najlepša je Zoja Ulaga

26.7.2024 | 08:10 | Renata Mikec

Foto: David Keinne

Nova Miss Earth Slovenije je postala Novomeščanka Zoja Ulaga. V uredništvu smo prav ponosni nanjo, saj smo z vsem srcem navijali zanjo. Njena mama Petra Ulaga, ki je bila pred leti miss Dolenjske in zatem tudi miss fotogeničnosti Slovenije, je namreč sodelavka v naši skupini, saj je producentka na Aktualu.

20-letna Zoja je naslova zelo vesela, čeprav se je tekmovanja udeležila s kančkom zadržka. Doslej ni bila ravno rada na očeh javnosti, a kot kaže, se bo zdaj morala s tem soočiti. Lepotica, ki rada poprime tudi za kitaro, uživa tudi v smučanju in poletnih norčijah, zdaj pa bo precej bolj odločno stopila še v modne in manekenske vode. Tekmovanje ji je prineslo predvsem veliko samozavesti in ji odprlo pot, ki jo je nekoč že prehodila tudi njena mami, takrat še s priimkom Kramer, zato ji bo zagotovo lahko dala kakšen koristen nasvet. Za Zojo, ki je krono Miss Earth prevzela od svoje predhodnice Monike Čavlović, je navijala tudi njena dvojčica, sestra Lisa. Kot prva spremljevalka ali Miss Air je postala Alja Felicijan iz Celja, druga spremljevalka ali Miss Water je Satja Krivec iz Višnje Gore, tretja spremljevalka ali Miss Fire pa je postala Adelisa Aličković iz Postojne. V finalu ja nastopila tudi Larisa Ozimek iz okolice Trebnjega.

