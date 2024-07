kronika

Povozila ga je, ko je stopil iz njenega avta; tatovi spet nad sončno elektrarno

26.7.2024 | 12:50 | M. K.

Prometna nesreča v Žužemberku se je zgodila sinoči nekaj pred 23. uro. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PP Dolenjske Toplice je do nesreče prišlo, ko je 60-letna voznica povozila 35-letnega moškega, ki je nenadoma izstopil iz njenega vozila in padel. Moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Poškodovan motorist

Nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila na Mirnopeški cesti v Novem mestu. O tem smo že poročali, s PU Novo mesto pa danes pojasnjujejo, da je za nesrečo odgovoren 79-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 28-letnemu motoristu. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče bodo izdali plačilni nalog.

Včerajšnja nesreča motorista, o kateri smo s pričujočo fotografijo že poročali (Foto: FB PKD)

Izsledili pobeglega povzročitelja nesreče

Policisti PP Krško so bili okoli 15. ure obveščeni o prometni nesreči v Krškem, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila v krožnem križišču trčil v avtomobil druge voznice in pobegnil s kraja nesreče. Pobeglega povzročitelja so izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 71-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligrama alkohola, so odredili strokovni pregled. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o o pravilih cestnega prometa za kršitve določa globo v višini 2.320 evrov.

Se je izogibal divjadi?

Iz bolnišnice so policiste nekaj pred 23. uro obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je do nesreče prišlo okoli 20. ure na cesti med Adlešiči in Črnomljem. 28-letni voznik naj bi v izogib trčenju z divjadjo zapeljal s ceste, izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. Okoliščine nesreče policisti PP Črnomelj še preverjajo.

Prehitri na avtocesti

Policisti so na območju Obrežja včeraj okoli 11. ure ustavili voznika osebnega avtomobila BMW serije 7 nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 213 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 83 km/h. 22-letnemu državljanu Severne Makedonije so izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

BMW 213 (Foto: PUNM)

Nekaj po 12. uri so kontrolirali voznika osebnega avtomobila VW passat švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 202 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 72 km/h. 34-letnemu kršitelju so prav tako izrekli globo v znesku 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

VW 202 (Foto: PUNM)

Našli in zasegli ukraden moped

Neznanec je v sredo zvečer na območju Semiča iz odklenjenega gospodarskega objekta ukradel moped in lastnika oškodoval za okoli 1.000 evrov. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in z ugotovitvami seznanili metliške kolege. Ti so v naselju Dobravice pri mladoletniki našli in zasegli ukraden moped. Moped so vrnili oškodovancu, zoper mladoletnika pa bodo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

V Srebrničah je med 24. 7. in 25. 7. nekdo skozi okno vlomil v prodajalno. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 18. 7. in 25. 7. je na Štritu neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel kosilnico ter več pločevink piva. Z vlomom in tatvino je povzročil za 500 evrov škode.

V Straži so med 24. 7. in 25. 7. neznanci iz podjetja ukradli več električnih vodnikov v vrednosti 7.000 evrov.

Na območju Policijske postaje Črnomelj so neznanci v noči na četrtek vlomili v ograjen prostor, kjer se nahaja sončna elektrarna. Prerezali in ukradli so solarne kable in konektorje ter povzročili večjo premoženjsko škodo. Podobno se je, kot smo poročali, na istem območju zgodilo tudi v noči na ponedeljek.

Kurili odpadke v naravnem okolju

Črnomaljski policisti so bili sinoči nekaj po 19. uri obveščeni o zadimljenju in smradu v Jelševniku. Ugotovili so, da je 49-letni kršitelj ob bivalnem objektu kuril odpadke. Ogenj je pogasil, zaradi kršitve določil Uredbe o odpadkih pa bodo policisti zoper njega podali predlog drugemu pristojnemu prekrškovnemu organu.

Zaradi kurjenja in zadimljenja v naravnem okolju v naselju Prapreška pot na Otočcu so okoli 21. ure posredovali tudi policisti PP Novo mesto. 26-letni kršitelj je ob prihodu policistov ogenj pogasil. Zoper njega bodo podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.

Kurjenje odpadkov na prostem je namreč prepovedano. Z globo od 500 do 4.500 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki kuri odpadke na prostem.

Prijeli tihotapca in migrante

Sinoči nekaj pred 19. uro so policisti na območju Črnomlja ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Škoda čeških registrskih oznak. 28-letni državljan Ukrajine je prevažal sedem državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Mihalovec, Slovenska vas, Jereslavec, Loče, Mali Obrež) včeraj prijeli 42 državljanov Sirije, 18 Afganistana, sedem Bangladeša, štiri Pakistana, tri državljane Turčije, Indije in Maroka, dva državljana Etiopije in Šrilanke, državljana Iraka, Nepala in Rusije. Na območju PP Črnomelj (Vukovci, Žuniči) so prijeli 12 državljanov Pakistana, 11 Afganistana, tri Bangladeša, dva državljana Maroka ter državljana Iraka, Irana, Sirije in Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 91. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 263 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. V Brestanici so zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

