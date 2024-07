kronika

Oskubili sončno elektrarno

23.7.2024 | 09:30 | M. K.

V noči na ponedeljek so na območju PP Črnomelj neznanci vlomili v ograjen prostor, kjer se nahaja sončna elektrarna. Prerezali in ukradli so solarne kable in konektorje in povzročili za okoli 15.000 evrov škode, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: Freepik)

Na Topliški cesti v Novem mestu je med 19. 7. in 22. 7. nekdo vlomil v poslovne prostore. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V noči na ponedeljek je na območju Gorenjih Skopic nekdo z njive pobral okoli 15 kg fižola.

V kraju Hom na območju PP Trebnje je med 19. 7. in 22. 7. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel prehrambene izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.700 evrov škode.

Prehitri na avtocesti

Včeraj koli 12. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault megane francoskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. 25-letnemu državljanu Francije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Nekaj po 12. uri je voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes bosanskih registrskih oznak vozil s hitrostjo 181 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 51 km/h. Tudi 36-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so izrekli globo.

Zasegli moped

Na območju naselja Vejar so trebanjski policisti kontrolirali voznika mopeda. 27-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran moped. Tega so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Kapele, Loče, Slovenska vas, Rigonce, Jesenice) včeraj prijeli 53 državljanov Sirije, 18 Afganistana, 17 Turčije, osem Iraka, pet državljanov Egipta in Kitajske, štiri iz Nepala, tri Irana, dva državljana Konga in po enega državljana Bangladeša, Alžirije, Maroka in Kitajske.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 93 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 271 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

