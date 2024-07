gospodarstvo

FOTO: Prihodnost Revoza je električna

24.7.2024 | 15:50 | Besedilo in fotografije: Dragana Stanković

Novo mesto - V novomeškem Revozu so danes predsednik vlade Robert Golob, predsednik uprave Revoza Jože Bele in podpredsednik za industrijsko področje Renaulta Herbert Steiner podpisali memorandum o soglasju za proizvodnjo novega električnega twinga v novomeški tovarni. Proizvodnja naj bi stekla leta 2026, v začetku pa naj bi izdelovali 150.000 twingov na leto.

Koliko naj bi bila vredna naložba v prilagoditev proizvodnje in novo opremo ter koliko denarja naj bi prispevala država, danes niso razkrili. Dejali so le, da je država pripravljena naložbo podpreti v največji možni meri, saj jo je prepoznala kot strateško. Prav tako niso povedali, koliko ljudi naj bi zaposlili na novo. Potrdili pa so, da naj bi ohranili vseh 1400 zaposlenih, kar je med drugim zapisano tudi v memorandumu.

Dolgoročno ohranjajo proizvodnjo

Kot so poudarili slavnostni govorci, je prvi cilj nove naložbe ohranitev proizvodnje avtomobilov v Sloveniji oziroma Novem mestu ter ohranitev delovnih mest. Po besedah predsednika uprave Revoza Jožeta Beleta bodo premostitveno obdobje do začetka proizvodnje novega vozila izkoristili za tehnološko posodobitev tovarne, preureditev procesa ter predvsem izobraževanja in usposabljanja. S tem bodo vzpostavili tudi nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.

Predsednik uprave Revoza Jože Bele

»Z električnim avtomobilom neposredno odgovarjamo na potrebe evropskega avtomobilskega trga,« je dejal Bele. »Proizvodnja novega twinga E-tech je izredna priložnost za tovarno, da tudi na daljši rok zagotovi ne le nova delovna mesta, pač pa tudi stabilno poslovanje in delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Tako bomo nadaljevali zgodbo o uspehu proizvodnje Renaultovih avtomobilov na Dolenjskem.« Kot je poudaril, investicija prinaša tudi nove tehnologije in napredek za tovarno, zlasti na področju avtomatizacije, digitalizacije, uporabe umetne inteligence ter na področju razogljičenja tovarne in trajnostne mobilnosti.

Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba je v bitki z drugimi lokacijami, ki so bile v igri za proizvodnjo twinga E-tech, Revoz zmagal zaradi svojega dosedanjega odličnega dela in preteklih rezultatov. »Ko je bil predsednik uprave pred letom in pol prvič pri meni v pisarni, je bila prihodnost novomeške tovarne zelo negotova. Takrat sva se dogovorila, da če že gremo v to bitko skupaj, si dajmo zastaviti najbolj ambiciozen cilj: kako to lokacijo ohraniti tako, da sem pripeljemo nekaj povsem novega. In danes smo tukaj,« je dejal Golob in pri tem izpostavil izjemen trud predsednika uprave Revoza, da se je tako ambicioznega cilja sploh lotil in ga s pomočjo predstavnikov ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport tudi izpeljal.

V začetku naj bi izdelovali okoli 150.000 vozil twingo E-tech na leto.

Letos 60.000 vozil

Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana je Slovenija s twingom E-tech naredila korak naprej. »Najpomembneje je, da ta lokacija ostaja na dolgi rok. Ko bo stekla proizvodnja novega vozila, se bo dodatno zaposlovalo. Novo mesto ostaja slovensko in evropsko avtomobilsko središče. Revoz je bil nekoč največji slovenski izvoznik in želimo si, da bi to spet postal. Da imamo v Sloveniji blaginjo, potrebujemo tudi dobro industrijo.«

Med ključnimi vzroki, zakaj se je Revoz odločil prav za Novo mesto, je državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež izpostavil industrijsko tradicijo in znanje novomeške tovarne, ki velja za eno najučinkovitejših Renaultovih tovarn. »Poleg tega smo v zadnjih mesecih pokazali, da je vlada pripravljena podpreti to naložbo. S tem se Slovenija pozicionira tudi kot proizvajalka električnih vozil.«

Novi twingo E-tech bo majhen, urbani mestni avtomobil, ki naj bi bil kupcem na voljo že za okoli 20.000 evrov. V Revozu trenutno izdelujejo le model clio 5. Na vprašanje, do kdaj ga bodo še izdelovali, je Jože Bele dejal, da datum o prenehanju proizvodnje tega modela še ni določen.

V Revozu trenutno proizvajajo le model clio 5.

Trenutno izdelajo 324 vozil na dan, kar pomeni, da iz tovarne vsak dan odpelje med 30 in 40 kamionov z novimi vozili. V letošnjem letu naj bi v Revozu proizvedli med 57.000 do 60.000 vozil. V rekordnem letu 2009 so v Revozu izdelali 212.000 vozil.

