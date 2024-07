dolenjska

Bolgar s ponarejenimi dokumenti in orožjem, prikolica verjetno ukradena

26.7.2024 | 18:45 | L. M.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe PU Novo mesto so v noči na 26. julij na Obrežju ustavili voznika kombija bolgarskih registrskih oznak s pripeto avto kamp prikolico francoskih registrskih oznak.

Policisti so mu zasegli tudi orožje. (Foto: PPIU NM)

Med postopkom so pri pregledu dokumentov ugotovili, da je prometno dovoljenje prenarejeno, registrska tablica pa pripada drugemu vozilu. 31-letni Bolgar je v prikolici prevažal električno kolo in več električnega ročnega orodja. Za predmete ni znal pojasniti izvora in ni imel dokumentov, ki bi potrjevali lastništvo, zato domnevajo, da so ukradeni.



Prikolico in vse predmete so zasegli, prav tako so mu zasegli prepovedano hladno orožje bodalo in nunčake. O ugotovitvah so seznanili pristojno tožilstvo in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin storitve več kaznivih dejanj. Zaradi kršitev določil Zakona o orožju bodo zoper 31-letnega kršitelja uvedli tudi hitri postopek.

Prikolica Bolgara (Foto: PP IU NM)

Avto je popolnoma pogorel

Danes dopoldne ob 10.07 je na cesti Dobliče—Stari trg ob Kolpi v občini Črnomelj gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj, Stari trg ob Kolpi in Prelesje so pogasili požar na vozilu, posuli z absorbentom razlite motrene tekočine in pogasili požar, ki se je razširil na suho travo in podrast ob cesti.

Vozilo je popolnoma pogorelo in uničeno je približno deset kvadratnih metrov podrasti in suhe trave. Obveščen je bil tudi dežurni delavec CGP Črnomelj, ki je počistil cestišče in postavil prometno signalizacijo. Cesta je bila v času intervencije polovično zaprta.

Z avtom trčil v odbojno ograjo

Dopoldne ob 11.22 je na avtocesti med priključkoma Dobruška vas—Kronovo v občini Šmarješke Toplice osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in obstalo na cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so eno poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci Darsa so mesto nesreče zavarovali s prometno signalizacijo in očistili cestišče. Obveščene so bile pristojne službe.

