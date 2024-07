dolenjska

V novomeški bolnišnici odkrili okužene s covidom

25.7.2024 | 10:50 | R. T.

Novo mesto - Čeprav smo že skoraj pozabili na koronavirus, lahko ta virus še vedno povzroči težave v bolnišnicah, kjer je veliko imunsko šibkejših bolnikov. V novomeški bolnišnici so včeraj zaznali šest primerov okužbe s covidom.

Dr. Boštjan Kersnič (Foto: arhiv; SBNM)

Okužene so izolirani, prav tako osebe, ki so bile z njimi v neposrednem stiku, je za Svet24TV povedal v.d. strokovnega direktorja bolnišnice Boštjan Kersnič, ki dodaja, da so danes detektirali še enega pozitivnega na koronavirus. Po njegovi oceni je največja verjetnost, da je prišlo do vnosa covida med obiski.

''Do okužb je prišlo samo na nevrološkem oddelku, ker pa je zraven pridružen še oddelek za hematologijo in revmatologijo, smo seveda oba zaprli za obiske za en teden, da bomo videli, kam se situacija obrne. Hkrati smo ugotovili, da je tudi eden od zaposlenih pozitiven na covid, vendar brez simptomov,'' je še povedal dr. Kersnič.

Na nevrološkem in hematološkem oddelku trenutno obiski niso dovoljeni. Izjemoma so obiski dovoljeni pri kritično bolnih pacientih z dovolilnico lečečega zdravnika.

Obiski so dovoljeni v centru intenzivne nege, pri porodu je lahko prisotna ena zdrava oseba, en zdrav starš je lahko prisoten ves čas hospitalizacije otroka. Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, brez akutnih infektivnih obolenj. Zaradi varnosti bolnikov je priporočljiva uporaba zaščitnih mask.

