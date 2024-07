dolenjska

Dr. Katja Rebolj o lokalnih jedilnih in zdravilnih rastlinah

25.7.2024 | 18:45 | L. Markelj

Šentjernej - Romsko zeliščarsko društvo Romanco - Rman iz Šentjerneja, ki se trudi ozavestiti Rome o pomenu ohranjanja izročil njihovih prednikov in o lastnostih zdravilnih rastlin in zelišč v našem okolju, je te dni organiziralo zanimivo delavnico o zdravi hrani v Kulturnem centru Primoža Trubarja in sicer v slovenskem in romskem jeziku.

Predsednica Romsko zeliščarskega društva Romanco - Rman iz Šentjerneja Ksenija Jurkovič, dr. Katja Rebolj ter Barbara Jurkovič iz društva na predavanju v KC Primoža Trubarja. (Foto: osebni arhiv društva)

V goste so povabili dr. Katjo Rebolj, doktorico biokemije, poznavalko in raziskovalko lokalnih jedilnih ter zdravilnih rastlin, eno vodilnih strokovnjakov v Sloveniji, ki se ukvarja z nabiralništvom rastlin in divjo hrano. Kot pove predsednica društva Ksenija Jurkovič, so z njeno pomočjo pridobili informacije iz prve roke o lastnostih rastlin, ki koristijo zdravju in so jih uporabljali naši predniki.

Po zaključku delavnice, ki jo je delno sofinanciralo kulturno ministrstvo, si je dr. Rebolj ogledala tudi prostore društva Romanco – Rman na Trdinovi cesti.

