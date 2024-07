družabno

Uspešni policist

26.7.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Policisti se pri delu srečujejo tudi z zahtevnimi varnostnimi situacijami, ko morajo kot skrajno možnost uporabiti telesno silo. Tehnike, ki jih uporabljajo, izvirajo iz tradicionalne japonske veščine jiu-jitsu, ki temelji na samoobrambi. Borilnih veščin se policisti priučijo na usposabljanjih in urjenjih, nekateri med njimi pa se z njimi ukvarjajo tudi v prostem času. Eden teh je David Vidmar, policist na Policijski postaji Novo mesto, ki je izjemno uspešen v brazilskem jiu-jitsu. Na treh nastopih svetovne turneje, poimenovane AJP Tour, v Ljubljani, Zagrebu in Bratislavi se je zavihtel na stopničke v kategorijah gi in no-gi. Tekmovanja že vrsto let organizirajo pod pokroviteljstvom jiu-jitsu zveze iz Abu Dabija kot profesionalno ligo Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro. Ta sicer ne sodijo v sklop tekmovanj pod okriljem mednarodne ali evropske jiu-jitsu zveze, kar pa v ničemer ne zmanjšuje Davidovih uspehov. Vsako leto se pod znamko AJP Tour zvrsti več kot 150 dogodkov na vseh celinah.

