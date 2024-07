družabno

Ivanovi leseni spominki

26.7.2024 | 12:00 | Renata Mikec

Foto: Martin Luzar

Ivan Požar iz Slogonskega pri Kapelah rezbari v lesu. V kosu deske in odrezanem delu debla že vidi nekaj, kar potem na preprosti stružnici tudi izdela. Tako je mojstrsko ustvaril že na stotine lesenih krožnikov, spominskih tabel in veliko drugih spominkov, ki jih je podaril celo državnikom. Poleg lične izdelave njegove izdelke krasijo tudi verzi, ki jih napiše sam, in to tako, da so ubrani prav na tistega, ki mu podarja svojo rezbarsko leseno »sliko«. V zadnjem času je izdelal največ lesenih križev in svečnikov.

