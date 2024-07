dolenjska

DSO Novo mesto rešuje kadrovsko stisko

26.7.2024 | 14:00 | L. Markelj

Novo mesto - V Domu starejših občanov (DSO) Novo mesto ne stojijo križem rok pri kadrovski problematiki in ne čakajo le na pomoč države, ampak sami iščejo rešitve ter se trudijo na različne načine priti do tako potrebnih zaposlenih.

»Najhujši je primanjkljaj zdravstvenega kadra: bolničarjev – negovalcev bi npr. takoj zdaj zaposlili dvajset pa tri medicinske sestre. Pomagamo si s prekvalifikacijo presežka oskrbnega kadra, kot so: strežnice, gospodinje, oskrbovalke in varuhinje, pomagamo si tudi s pogodbenim delom upokojenih medicinskih sester in s študenti zdravstvenega nege ali zdravstvene smeri. Manjka nam tudi kuharjev in njihovih pomočnikov pa slaščičarjev. Na vsa ta razpisana delovna mesta prijav dejansko ni,« razmere opisuje direktorica DSO Novo mesto Mateja Jerič in dodaja, da imajo že vrsto let težave z nadomeščanjem delavcev, ki se upokojujejo.

Mateja Jerič (Foto: L. M.)

V DSO Novo mesto potrebujejo bolničarje – negovalce, srednje medicinske sestre in kuharje – Prekvalifikacija oskrbnega kadra, jeseni prvič kadrovske štipendije – Bronasto priznanje GZDBK

