Ali so primernejše cvetoče rožice ali trajnice?

24.7.2024 | 12:30

Vročina, ki je v teh dneh za marsikoga neznosna, ne prizadene le ljudi in živali, ampak tudi rastline, nas je opozorila starejša Novomeščanka, ki je v četrtek po 20. uri poklicala na naš dežurni telefon.

Fotografije: FB Komunala Novo mesto

»Komunali Novo mesto, ki ima koncesijo za vzdrževanje zelenih površin v Novem mestu, predlagam, da v križišča in na druge izpostavljene lokacije namesto cvetočih rastlin raje zasadi zimzelene trajnice. Cvetlice, kakršne so zasajene zdaj, se v vse bolj vročih poletjih ne obnesejo dobro – njihovo vzdrževanje je v tej vročini prezahtevno; menda jih morajo delavci Komunale zalivati ob 4. uri zjutraj. Predlagam, da bi te površine zasadili z zimzelenimi rastlinami, kakršne imajo v krški občini, npr. s plazečo cipreso, češminom, z ruševjem … Take ureditve sem videla tudi v tujini – na Dunaju in Madžarskem – in je zelo lepo pa še stroški bi bili nižji, saj je cvetoče rožice, kakršne so zdaj, treba menjati dvakrat letno.«

»Trajnice, ki jih omenja bralka, imamo že zasajane po nekaterih gredicah. Na določenih lokacijah so v kombinaciji z enoletnicami, na nekaterih pa samostojno. Enoletnice dajejo večji učinek bujnosti in lepote med cvetenjem. Trajnice ne dajo toliko cvetočega učinka,« je o pobudi bralke povedal Ivan Šašek, vodja službe vzdrževanja javnih površin in komunalne infrastrukture pri Komunali Novo mesto. Glede vzdrževanja je dodal, da trajnic res ni treba tako pogosto zalivati kot enoletnic, a brez zalivanja suše tudi te ne bi preživele. Poleg tega jih je treba obrezovati, redčiti in gnojiti, kar predstavlja dodaten strošek. »Strošek nabave in vzdrževanja trajnic ali enoletnic je v obdobju od 5 do 6 let približno enak,« pove Šašek in doda še eno zanimivo opažanje: »Po vsaki zasaditvi rož prihaja do odtujitve različnega števila rož. Pred leti smo v samem središču mesta zasadili trajnice po celotni gredici. Čez noč je ostala gredica popolnoma prazna. Potem smo se odločili za zamenjavo in tam zasadili enoletnice.«

