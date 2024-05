kronika

Pijan in brez vozniške v rdečo; prijeli vlomilca in tatico

21.5.2024 | 12:00 | M. K.

Policisti PP Novo mesto so v minuli noči v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X3, ki je vozil nezanesljivo in prevozil rdečo luč na semaforju. Med postopkom so ugotovili, da 49-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,57 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PUNM)

Zalotil zamaskiranega vlomilca

V noči na soboto je kriminalist Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto med opravljanjem nalog na območju Metlike pri vlomu zalotil in prijel zamaskiranega storilca, ki je s kovinskim vzvodom skozi okno vlomil v prostore javnega podjetja. Ugotovljena je bila identiteta 27-letnega osumljenca z območja Črnomlja, katerega so v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so danes sporočili s PU Novo mesto. Kriminalisti so mu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Policisti prijeli tatico

Včeraj nekaj po 18. uri so bili policisti PP Krško obveščeni, da je iz prodajalne v Krškem neznanka ukradla več izdelkov in pobegnila. Na podlagi opisa so jo izsledili in prijeli. Zasegli so ji ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper 33-letno osumljenko iz naselja v okolici Brežic bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Točili gorivo

Na območju Spodnje Pohance (PP Brežice) je med 17. 5. in 20. 5. nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 60 litrov goriva.

Med 17. 5. in 20. 5. je v gozdu na območju Podstenic (PP Dolenjske Toplice) nekdo vlomil v rezervoarja traktorja in delovnega stroja in iztočil okoli 250 litrov goriva.

Krepko prehitra

Policisti so na Obrežju včeraj nekaj po 11. uri ustavil voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes srbskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 193 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 63 km/h. 44-letnemu državljanu Srbije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Prav tako na Obrežju so okoli 18.30 kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW X6 slovenskih registrskih oznak. 40-letni kršitelj je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 196 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 66 km/h. Tudi on je dobil plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in migrante

Nekaj pred 16. uro so policisti na območju Rigonc kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Suzuki vitara norveških registrskih oznak. 33-letni državljan Konga z dovoljenjem za bivanje na Madžarskem je prevažal dva državljana Burundija, ki sta nedovoljeno vstopila v Slovenijo. Državljanu Konga so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Slovenska vas, Rakovec, Loče, Brežice, Kapele, Mihalovec) prijeli devet državljanov Maroka, osem Afganistana, sedem državljanov Indije in Sirije, pet državljanov Nepala, štiri Bangladeša, dva državljana Egipta in po enega državljana Somalije, Eritreje, Alžirije, Irana, Libije in Pakistana. Na območju PP Črnomelj (Preloka) prijeli državljana Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 88. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 232 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj