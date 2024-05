bela krajina

Tudi most na Majer bodo prenovili

7.5.2024 | 14:30 | Tekst: R.M.

Foto: Občina Črnomelj

Leseni most na Majer bodo prenovili. (Foto: Občina Črnomelj)

Z Občine Črnomelj so sporočili, da bodo začeli obnovo lesenega mostu na Majer. Obnova bo potekala pod okriljem projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, ki je del projekta celovite obnove starega mestnega jedra. Občina si želi, da bi po celoviti prenovi Črnomelj postal primer uspešne oživitve mestnega jedra na demografsko ogroženem obmejnem območju, ki je v procesu sub urbanizacije kljub potencialno atraktivni zasnovi, izgubilo storitve in prebivalce ter doživelo eno najmočnejših degradacij v Sloveniji.

Dela na prenovi mostu bodo začeli v četrtek, 9. maja, skladno s pogodbo pa naj bi bila zaključena predvidoma konec junija. V času obnove mostu bo prehod čez reko možen po pešpoti mimo cerkve sv. Duha do državne ceste po Ulici Lojzeta Fabjana ter naprej po Ločki cesti.

