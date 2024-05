posavje

Severni most znova odprt

16.5.2024 | 12:40 | M. L.

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški severni most čez Krko z današnjo odstranitvijo zapor, ki so veljale med gradnjo, odpirajo za promet.

Po informaciji občine sta sevniško podjetje Rafael in podjetje Sandija Tršinarja iz Kostanjevice na Krki dela končala pred rokom.

Most je po navedbah občine dobra kopija prejšnjega lesenega mostu, ki so ga leta 1997 z Odlokom o razglasitvi mesta Kostanjevica na Krki za kulturni in zgodovinski spomenik razglasili za arhitekturni in umetnostni spomenik.

