gospodarstvo

Posavske plače tik nad povprečjem

16.5.2024 | 13:45 | D. Stanković

Krško - Gospodarske družbe v Posavju so v letu 2023, kljub znižanju prihodkov za 17 odstotkov in znižanju odhodkov za 20 odstotkov glede na leto prej, izboljšale rezultate poslovanja, pravi vodja krške izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) Barbara Gerjevič.

Barbara Gerjevič, vodja krške izpostave Ajpesa

Ustvarile so šest milijonov evrov prihodkov in 5,6 milijona evrov odhodkov, za desetino so povečale prihodke na domačem trgu, za skoraj tretjino manj prihodkov od prodaje pa so ustvarile na tujih trgih. Neto dodana vrednost je znašala 1,1 milijarde evrov, kar je tretjina več kot leto prej.

Rekorden neto čisti dobiček

Največ neto dodane vrednosti so beležile družbe v predelovalni dejavnosti, sledijo družbe oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter družbe finančnih in zavarovalniških dejavnosti. »Posavske družbe so beležile rekorden neto čisti dobiček, ki je znašal 298 milijonov evrov in je bil enkrat višji kot leto prej,« je dejala Gerjevičeva. Največji, kar 54-kratni skok neto čistega dobička, so ustvarile družbe finančnih in zavarovalniških dejavnosti, znašal je 168 milijonov evrov. Izgubo v skupni višini devet milijonov evrov pa je beležilo 408 družb.

Za slabe štiri odstotke oziroma za 481 se je v lanskem letu povečalo število zaposlenih, največ na področju gradbeništva. Tako je bilo v Posavju zaposlenih 13.927 ljudi.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega je v Posavju v lanskem letu znašala 2252 evrov bruto in je bila za 185 evrov višja kot v letu 2022 ter za 34 evrov višja od lanskega slovenskega povprečja. »Izstopajo družbe v občini Krško, ki so ustvarile več kot tri četrtine vseh prihodkov družb Posavja, dve tretjini neto dodane vrednosti, ustvarjene v Posavju, in več kot tri četrtine neto čistega dobička v Posavju,« je podatke povzela Gerjevičeva. Najvišje povprečne posavske plače so beležili v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, kjer so znašale 5060 evrov, v dejavnostih z električno energijo, plinom in paro so plače v povprečju dosegle 4370 evrov, v predelovalnih dejavnostih 2152 evrov in v gradbeništvu 1803 evre.

Zadruge poslovale slabše

Nekoliko slabše kot leto prej pa je poslovalo devetnajst posavskih zadrug, ki so ustvarile 438.000 evrov neto čiste izgube, medtem ko so v letu 2022 beležile 127.000 evrov neto čistega dobička. Ustvarile so 35,5 milijona evrov prihodkov in 35,9 milijona evrov odhodkov. Neto dodana vrednost zadrug, ki so lani zaposlovale 168 ljudi, je znašala pet milijonov evrov, kar je 17 odstotkov manj kot leto prej. Čisti dobiček je ugotovilo devet zadrug, čisto izgubo pa sedem zadrug, medtem ko ostale niso beležile ne izgube ne dobička.

Martina Radej, višja svetovalka na krški izpostavi Ajpesa

Za razliko od zadrug pa so svoje lanske rezultate glede na leto 2022 izboljšali samostojni podjetniki, pravi višja svetovalka na krški izpostavi Martina Radej. Izkazali so 277 milijonov evrov prihodkov, kar je 11 odstotkov več kot leto prej, ter z njimi ustvarili 82 milijonov evrov neto dodane vrednosti, ki se je prav tako povišala. »Največ neto podjetnikovega dohodka in neto dodane vrednosti so ustvarili podjetniki na področju gradbeništva, ki so imeli tudi največ zaposlenih,« je dejala.

Povprečna plača zaposlena pri posavskih samostojnih podjetnikih je v lanskem letu znašala 1503 evre, kar je 120 evrov več kot leto prej, v primerjavi s posavskimi gospodarskimi družbami pa je bila nižja za 749 evrov. Najvišjo povprečno plačo na zaposlenega so beležili samostojni podjetniki na področju zdravstva in socialnega varstva, znašala je 2230 evrov bruto.

