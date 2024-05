dolenjska

V Šentrupertu bodo dobili prvo častno občanko

16.5.2024 | 18:30 | R. N.

Šentrupert - Šentrupertski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili prejemnike letošnji občinskih priznanj. Nova častna občanka bo postala Ruža Brcar, pred njo so ta lastkavi naziv prejeli Jože Frelih, prof. Jože Zupan, Franc Bartolj, dr. Jože Ramovš, Anton Rugelj in Jožef Brcar. Priznanje občine pa bo prejela nekdanja ravnateljica Glasbene šole Trebnje Tatjana Mihelčič Gregorčič.

Svetniki na včerajšnji seji

Odbor za priznanja je do roka prejel dva predloga za podelitev občinskih priznanj. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert je za častno občanko predlagal Ružo Brcar, ki je večkrat sodelovala na koncertih njihovega zbora kot povezovalka programa. Ob tem so dodali, da je močno vpeta tudi v delovanje krajevnega odbora Rdečega Križa. Leta 2008 je postala predsednica KORK Šentrupert, ki ga je vodila do leta 2020. »Ruža Brcar ima izreden čut za človeka v stiski, vedno je pripravljena pomagati, predvsem starejšim in osamljenim ter vsem, ki se znajdejo v stiski, če ne drugače pa s prijazno besedo in pogovorom,« so v obrazložitvi predloga zapisali v KORK Šentrupert.

Župan Tomaž Ramovš pa je predlagal, da priznanje občine prejme Tatjana Mihelčič Gregorčič, ki se je konec februarja poslovila od vodenja trebanjske glasbene šole. Kot je zapisal, je s svojo strokovnostjo in veliko zavzetostjo skrbela za kakovostno izobraževanje otrok tudi z območja njihove občine in za vključevanje glasbene šole v kulturno življenje širšega lokalnega okolja.

Občinski svetniki so soglasno potrdili predlog odbora za priznanje. Strinjali so se, da gresta priznanji v prave roke.

Sistematično v obnovo lokalnih cest

Župan Tomaž Ramovš in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Največ časa so se sicer zadržali pri točki, ki se je dotikala obnove dotrajanih občinskih cest. Občina je naročila strokoven popis najbolj nevarnih odsekov in oceno, koliko bi stala njihova sanacija. Za vse skupaj bi morali odšteti nekaj manj kot milijon evrov, letos pa je v proračunu predvidenih 120.000 evrov. Župan je občinskemu svetu predlagal določitev prioritetne liste, ki se jo bodo držali v naslednjih letih.

Svetniki so se po razpravi odločili, da se najprej obnovijo najbolj kritični odseki ceste proti Zabukovju, na Sela, Cirnik, v naselju Straža in pri mostu čez potok Bistrica v središču Šentruperta. »Proti Zabukovju je v določenem delu cesta precej načeta zaradi vodotoka, ki tam teče. Sanacija nekaj več kot 100 m dolgega odseka je nujna, nadejamo se, da bomo polovico stroškov dobili povrnjenih od države. Del ceste na Sela je lani poškodovalo neurje, moramo se lotiti obnove, da ne bo škoda še večja in da ne bomo ostali brez prometne povezave. Na Cirniku je podobna situacija, prišlo je do posedanja dela ceste. V Straži je cesta poškodovana ne več mestih, zdaj bi uredili odsek pri Bevcu, če bo ostalo še kaj denarja pa bo letos na vrsto prišel še odsek v Šentrupertu, in sicer pri mostu čez Bistrico,« je pojasnil Ramovš.

Zaveda se, da so potrebe velike, vendar za vse ni denarja. A kot izpostavlja, nekje je treba začeti. Šli bodo korak po korak, naslednje leto pa bodo v proračunu poskušali za obnovo lokalnih cest zagotoviti še kakšen evro več.

