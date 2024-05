gospodarstvo

Skupina Krka v prvem četrtletju rekordno

16.5.2024 | 09:30 | M. K.

Novo mesto - Skupina Krka je v prvem četrtletju letos ustvarila 486,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zvišal za 11 odstotkov na 98,8 milijona evrov. Oboje je največ v zgodovini družbe, je danes objavil novomeški farmacevt.

"V prvem četrtletju leta 2024 smo ustvarili največjo prodajo in čisti dobiček v Krkini zgodovini. Ohranjamo veliko dobičkonosnost poslovanja pred obrestmi in davki. Krka ustvarja robusten denarni tok iz poslovanja, ki več kot zadošča za nemoteno poravnavo poslovnih obveznosti, naložbe in uresničevanje dolgoročne dividendne politike," je v objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze zapisal predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, potem ko so v sredo poslovanje obravnavali nadzorniki.

Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 138,5 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa 114,2 milijona evrov. Oboje je bilo za pet odstotkov manj kot v lanskem prvem četrtletju.

Družba Krka je prihodke od prodaje povečala za tri odstotke na 458,7 milijona evrov, EBITDA za štiri odstotke na 129,1 milijona evrov, EBIT za sedem odstotkov na 111,6 milijona evrov, čisti dobiček pa za 29 odstotkov na 97,8 milijona evrov.

Skupina je prodajo povečala na vseh trgih z izjemo čezmorskih. V vzhodni Evropi se je prodaja povečala za devet odstotkov na 156,4 milijona evrov. Pri tem je denimo v Rusiji upadla za tri odstotke na 85,3 milijona evrov, v Ukrajini pa se je več kot podvojila na 25,1 milijona evrov.

V srednji Evropi je porasla za šest odstotkov na 116,8 milijona evrov. Na Poljskem, Krkinem drugem največjem posamičnem trgu, so prodali za 56,3 milijona evrov izdelkov, kar je 18 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Na Madžarskem je prodaja porasla za šest odstotkov na 16 milijonov evrov.

V zahodni Evropi se je povečala za en odstotek na 92,8 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi za devet odstotkov na 69,1 milijona evrov, v Sloveniji pa za sedem odstotkov na 30,1 milijona evrov. Na čezmorskih trgih je bila z 18,9 milijona evrov nižja za en odstotek.

Za naložbe so v novomeškem farmacevtu, ki letos obeležuje 70 let delovanja, v prvem četrtletju namenili 27 milijonov evrov, od tega 20 milijonov evrov v obvladujoči družbi.

Skupina je v četrtletju dokončala 203 registracijske postopke, od tega 174 za zdravila na recept, devet za izdelke brez recepta in 20 za veterinarske izdelke.

V skupini je bilo konec marca zaposlenih 11.795 ljudi, od tega 5241 v tujini. Skupaj z agencijskimi delavci je v Krki delalo 12.675 ljudi.

Za celotno letošnje leto Krka načrtuje 1,85 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 310 milijonov evrov čistega dobička in triodstotno povečanje števila zaposlenih. Za naložbe bodo predvidoma namenili skupno 150 milijonov evrov.

Krka je danes objavila tudi sklic skupščine, ki bo 11. julija. Vodstvo predlaga, da družba od 381,9 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 230,9 milijona evrov oz. 7,50 evra bruto na delnico, kar bi bilo 13,6 odstotka več kot lani, preostanek bilančnega dobička pa polovično za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto.

Predlaga tudi, da delničarji za nov petletni mandat v nadzorni svet kot predstavnico kapitala imenujejo Mojco Osolnik Videmšek.

