Zakaj »ležeči policaji« pred Eurospinom?

31.10.2024 | 12:00

Bralka iz okolice Mirne Peči rada nakupuje v novomeški trgovini Eurospin v Bršljinu, a nad novo prometno ureditvijo vstopa v trgovski center ni navdušena. »Prav, da so vstop uredili z zapornicami, saj so parkirali tudi drugi, ne le kupci, ampak da sta vhod in izhod urejena tako ozko ter da je ob odhodu pred zapornico celo »ležeči policaj«, to je pa res nepotrebno. Kdo pa tam hiti z avtomobilom ven? Saj komaj na kratko oviješ, skratka, zelo neprimerna rešitev, ki ni všeč tudi drugim, kot slišim,« še pove bralka.

