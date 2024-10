posavje

FOTO: Bizeljski ajdov kolač

29.10.2024 | 14:00 | M. L.

Bizeljsko - Na Bizeljskem so v nedeljo pripravili 18. ocenjevanje in razstavo ajdovega kolača. V ocenjevanje je prispelo 18 kolačev, za katere so podelili tri zlata priznanja, enajst srebrnih in štiri bronasta.

Po razglasitvi rezultatov ocenjevanja ajdovih kolačev

Zlata priznanja so prejele Sabina Kostevc iz aktiva kmetic Globoko, Anica Črnelič in Jožica Putrih, obe iz aktiva Bizeljsko. Predsednica Društva kmetic Brežice Zdravka Kampijut, ki je vodila prireditev, je vesela, da mlada generacija nadaljuje tradicijo peke ajdovega kolača. Tokrat sta kolača pripravila tudi osnovnošolca Tilen Mihelin in Boštjan Kranjc. Na prireditvi so podelili več zahval, med drugimi nekdanji predsednici Društva kmetic Brežice Slavki Preskar in Mileni Vranetič, ki je bila ena glavnih pobudnic za razvoj prireditve Bizeljski ajdov kolač. Vranetičeva to prireditev vidi kot povezovanje kuharske dediščine širšega območja, nekdanje dežele Bizeljsko.

Zdravka Kampijut, dr. Ivan Kreft in Milena Vranetič

Prireditve se je tudi tokrat udeležil velik strokovni poznavalec ajde dr. Ivan Kreft. Veseli ga tolikšna pozornost ajdi, ki jo izkazujejo z ocenjevanjem in razstavo bizeljskega ajdovega kolača. »Lepo je, da tako vzdržujejo tradicijo. Posebej me veseli, da je vsako leto večja udeležba, tako pri kolačih kot občinstvu, ki se tukaj zbere,« je rekel.

Kakšno prihodnost napoveduje ajdi v slovenski prehrani? »To je zdravo živilo. Mislim, da se bo v skrbi za zdravo, raznovrstno prehrano ajdove jedi upoštevalo čedalje bolj,« je dejal dr. Ivan Kreft.

Ob razstavi ajdovih kolačev so pripravili tudi nekaj stojnic z lokalnimi pridelki in rokodelskimi izdelki. .

Prireditev je tudi tokrat glasbeno popestril Vilko Urek, s katerim je zapela žena Zofija.

