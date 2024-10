kronika

Ste videli prometno nesrečo na Kandijski cesti?

31.10.2024 | 09:30 | M. K.

Novo mesto - Včeraj ob 15. 15 uri se je zgodila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je voznik osebnega avtomobila rdeče barve novomeških registrskih oznak vozil po Kandijski cesti proti Šmihelskem mostu. Pri prehitevanju je trčil v kolesarja, ki je peljal v isti smeri, in nadaljeval z vožnjo. Kolesar se je v nesreči lažje poškodoval.

Zaradi razjasnitev vseh okoliščin na PU Novo mesto pozivajo voznika osebnega avtomobila, udeleženega v nesreči, in morebitne očividce nesreče, da se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, ali pokličejo policiste na številko 07 33 27 400.

PU Novo mesto - pokličite jih, če ste videli nesrečo ...

‹ nazaj