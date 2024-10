bela krajina

Tri desetletja samostojnosti

29.10.2024 | 13:10 | M. Glavonjić

Semič - Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ki ga v semiški občini od leta 1995 praznujejo v spomin na ustanovitev prve Belokranjske čete 28. oktobra 1941 na Smuku, je županja mag. Polona Kambič v daljšem nagovoru zbranim v tukajšnjem Kulturnem centru poudarila, da so si ta dan vzeli v spomin in s ponosom za občinski praznik.

Z leve: županja Polona Kambic, Peter Štukelj, Barbara Fir, Žana Pinterič, predstavnica Društva rejcev drobnice, Bernarda Jakša (Knjižnica Črnomelj), Vlasta Henigsman (predsednica komisije za podeljevanje priznanj) in Anja Panjan (direktorica knjižnice Črnomelj)

Enako ponosni so tudi na 30 let svoje samostojne poti, ki se je začela 29. maja 1994, ko so se z referendumsko odločitvijo izrekli za ustanovitev lastne lokalne skupnosti. Županja ne dvomi, da so se občani dobro odločili, saj se občina od takrat pospešeno razvija. Tudi v zadnjih 14 letih, ko občino vodi sama.

V nadaljevanju slovesnosti je županja predstavila cvetober letošnjih investicij, ki bodo pripomogle k izboljšanju kakovosti življenja v skupnosti, tudi dosežke zadnjega meseca. Poudarila je posodobitev cestne infrastrukture, obnovo vodovodnega sistema in gradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Vavpča vas in Trata, predajo komunalne infrastrukture v Poslovno-servisni coni Vrtača, ureditev dovoza na Šolski ulici in preplastitev šolskega igrišča. Poleg tega so pri igrišču na Oskoršnici pridobili večnamenski vaški objekt.

»Kot vzorni primer, kako znamo stopiti skupaj, bi poudarila ravno ta projekt, pri katerem so vaščani sami uredili zunanji kamin z nadstreškom in okolico objekta. To kaže na našo solidarnost in razumevanje, ki se je sicer večkrat pokazala, da skupnost lahko doseže veliko, a le ob pomoči občanov,« je dejala županja. Občani so v okviru participativnega proračuna – s temi sredstvi so v omenjenem objektu na primer financirali notranjo opremo – sami odločali o porabi dela občinskega denarja (do 10.000 evrov za posamezen projekt) v skupnem znesku skoraj 175.000 evrov za triletno obdobje (do leta do 2026). Občinska uprava pa je ob podpori občinskega sveta tudi v tem mandatu v okviru 7,9 milijona evrov težkega proračuna uresničila številne druge projekte, ki so skladno z zastavljenimi cilji enakomernega razvoja razpršeni po celotni občini, je še poudarila Polona Kambič.

V najbolj svečanem delu prireditve so podelili letošnja občinska priznanja. Prejemnika plakete Občine Semič sta Žana Pintarič in Krajevna knjižnica Semič, ki deluje v okviru Knjižnice Črnomelj. Žana je svojo izjemno uspešno športno kariero letos okronala z uvrstitvijo na 33. olimpijske igre v Parizu kot prva slovenska lokostrelka v zgodovini države. Na olimpijskih igrah je dosegla 33. mesto posamično in 23. mesto v mešanih parih, so zapisali v obrazložitvi. »Vsa priznanja so mi pri srcu, a največ šteje tisto, ki sem ga prejela v domačem kraju,« je dejala semiška olimpijka. O podružnični knjižnici, ki v Semiču deluje že 50 let, pa so v utemeljitvi zapisali, da že dolgo ni le priljubljen prostor za izposojo knjig, ampak nepogrešljivo središče znanja, v katerem vsako leto poteka okoli 50 prireditev, ki bogatijo kulturno življenje občanov.

Prejemnica diplome Občine Semič Barbara Fir je predana učiteljica in vodja šolskega razvojnega tima na OŠ Belokranjskega odreda, odlikujeta pa jo ustvarjalnost pri razvijanju novih idej in strokovnost na različnih področjih razširjenega programa šole. V času svojega učiteljevanja je bila neusahljiv vir koristnih predlogov in pobud, vezanih na življenje in delo, so zapisali predlagatelji. Drugo diplomo je prejel Peter Štukelj, predsednik rejcev drobnice Bela krajina, ki že 29 let prireja tradicionalno razstavo, česar ni uspelo še nobenemu društvu v Sloveniji.

Skoraj dveurno prireditev so s kulturnim programom obogatili Peter Jud, Tamburaški trio Duma in Pavle Ravnohrib.

