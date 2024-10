kronika

FOTO: Gorelo na strehi; pogrešanega našli; padel z višine; zvečer še potres

31.10.2024 | 08:00 | M. K.

Včeraj ob 10.46 je na Ledini nad Sevnico zagorelo na delu ostrešja stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili in s termo kamero pregledali ostrešje objekta. Pomoč gasilcev PGD Loka ni bila potrebna.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Sevnica

Uspešna iskalna akcija

Ob 21.14 se je v Jablanici, občina Sevnica, pod vodstvom policije začela iskalna akcija za pogrešano osebo. Aktivirani sta bili ekipa Zveze reševalnih psov Slovenije Dolenjske in skupina za iskanje pogrešanih oseb pri KZS. Oseba je bila najdena in predana reševalcem NMP Sevnica, ki so jo oskrbeli in prepeljali na zdravljenje.

Delovna nesreča

Ob 14.14 je na Gruenovi ulici v Krškem delavec pri opravljanju servisnih del padel z višine približno treh metrov in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga prepeljali v UC Brežice.

Potres

Ob 21.33 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Ivančne Gorice, 30 km V od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Radohove vasi, Velikega Gabra, Šentvida pri Stični in okolice Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP GG Maloprodaja med 10. in 16. uro.

