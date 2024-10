gospodarstvo

Nov supermarket z lokalno pridelano hrano in domačimi proizvodi

28.10.2024 | 14:15 | M. K.

Foto: Borut Sever, Lapego

Novo mesto - KZ Trebnje-Krka je dopoldne odprla še eno prenovljeno poslovalnico v dolenjski prestolnici – potem, ko so pred enim tednom prerezali trak na vhodu v Samopostrežbo Bršljin, so danes to ponovili še pred Supermarketom ZNC Novo mesto. To je ena največjih živilskih poslovalnic v mreži prodajaln največje slovenske zadruge. Za posodobitve obeh poslovalnic je KZ Trebnje-Krka namenila približno pol milijona evrov, so sporočili.

Direktor KZ Trebnje-Krka Stanko Tomšič je predsedniku Društva prijateljev mladine Mojca Zlatku Avbarju in župniku stolne župnije Novo mesto Klavdiu Peterci izročil donaciji, vsakemu v vrednosti tisoč evrov.

S 15. avgustom je KZ Trebnje-Krka od Poslovnega sistema Mercator prevzela obe novomeški poslovalnici. Sledila je prenova in prejšnji teden so ponovno odprli Samopostrežbo Bršljin, ki na 230 kvadratnih metrih ponuja izdelke iz lokalnega okolja, sveže sadje in zelenjavo, mlečne in mesne izdelke lokalnih pridelovalcev pod znamko Dobrote s kmetije in druge dobrote proizvajalcev s širše jugovzhodne Slovenije. Danes odprti Supermarket ZNC Novo mesto je druga največja živilska trgovina KZ Trebnje-Krka, ki ima na dobrih 500 kvadratnih metrih poleg klasične ponudbe tudi mesnico, v kateri prodajajo le kakovostno meso slovenskega porekla, so sporočili iz zadruge.

Direktor Stanko Tomšič ob odprtju poudarja: »Poleg večje ponudbe lokalno pridelanih proizvodov, je naša največja prednost pred ostalimi trgovci v naših prodajalkah in prodajalcih, ki so praviloma iz lokalnega okolja in res delajo s srcem. Verjamem, da je naša prednost tudi v naši majhnosti. Hitro se lahko odzovemo na realne potrebe naših kupcev in smo z njimi oziroma z lokalnim okoljem bistveno bolj povezani.«

S 16 tehničnimi in 15 živilskimi prodajalnami, dvema vrtnima centroma in eno prodajalno s tekstilom v 15-tih občinah jugovzhodne Slovenije KZ Trebnje-Krka predstavlja 10-odstotni tržni delež vseh zadrug v Sloveniji. Z več kot 1000 člani in približno 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki je višji od 90 milijonov evrov, pa je to največja slovenska zadruga, še dodajajo v sporočilu za javnost.

Zvočni zapisi Stanko Tomšič o odprtju prenovljenega Supermarketa ZNC Novo mesto Stanko Tomšič o odprtju prenovljenega Supermarketa ZNC Novo mesto

