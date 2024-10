kronika

Gasilci odstranili rezilo s prsta, ukleščenega v kuhinjskem pripomočku

31.10.2024 | 18:20 | M. K.

Danes ob 14.19 sta v Splošni bolnišnici Novo mesto gasilca GRC Novo mesto s tehničnim posegom pacientki odstranila rezilo s prsta, ukleščenega v kuhinjskem pripomočku.

Urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto. (Foto: arhiv DL; L. M.)

Trčila v odbojno ograjo

Ob 16.17 je na cesti Soteska-Dvor pri naselju Drenje, občina Dolenjske Toplice, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali voznico. Nadaljnje oskrbe ni potrebovala.

Voda zalila klet

Ob 6.20 je v naselju Radoviči, občina Metlika, zaradi počene vodovodne cevi voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so na okoli 100 kvadratnih metrov izčrpali tri kubične metre vode in posesali prostore.

‹ nazaj