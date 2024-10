dolenjska

Proračun za prihodnje leto v javni obravnavi

30.10.2024 | 11:40 | M. Ž.

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji seji v prvi obravnavi sprejeli predlog proračuna za prihodnje leto. Ta je od danes pa do vključno 14. novembra v javni obravnavi, tako da lahko občani in svetniki manj podajo predloge in pripombe.

Straški svetniki so včeraj v 15-dnevno javni obravnavo poslali predlog proračuna za prihodnje leto, potrjevali ga bodo na decembrski seji. (Foto: M. Ž.)

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Lidija Plut, so načrtovali prihodke v višini 5,4 milijona evrov, odhodkov pa je za 8,4 milijona, od tega za investicije namenjajo dobrih pet milijonov evrov. »Občina ima v planirano v proračunu tudi zadolževanje v višini tri milijone evrov, razliko med prihodki in odhodki pa pokrivamo tudi s stanjem sredstev na računu,« je dejala.

Največji naložbi v prihodnjem letu sta gradnja novega mostu v Lokah, zanj so pred kratkim podpisali pogodbo z izvajalcem podjetjem Rafael iz Sevnice, in izgradnja novega vrtca Krkine lučke. Po novem popisu vseh del sta zdaj gradnja novega vrtca z vso opremo in ureditev okolice okvirno ovrednoteni na malo manj kot 5,95 milijona evrov, povezovalni podzemni hodnik med osnovno šolo in vrtec pa na 365.000 evrov.

Direktorica občinske uprave Lidija Plut in župan Dušan Krštinc

Po besedah župana Dušana Krštinca bo razpis za izvajalca objavljen v kratkem, »nekako smo se odločili, da bomo v prvi fazi razpisali gradbeno obrtniška dela tako za vrtec kot tudi povezovani hodnik. V nadaljevanju pa se bomo še odločili, ali bomo skupaj izvedli razpis za izdelavo in dobavo opreme, kuhinje in zunanjih igral ali pa, da bomo vsak razpis izpeljali posebej, zgolj zaradi pridobitve ustreznih ponudb in ustreznega dobavitelja.«

Med večje naložbe prihodnjega leta so uvrstili še nadaljevanje postavitve zaščitnih mrež pred padajočim kamenjem in skalami s Straškega hriba, zdaj jih postavljajo nad Dolenjo Stražo, v drugi fazi pa jih bodo nameščali nad najbolj ogroženimi odseki v Straži.

Tu so še ureditev ceste s pločnikom in gospodarsko javno infrastrukturo v centru Rumanje vasi, pločnik skozi naselje Zalog, obnova mlina v Vavti vasi, ki je pogojena s pridobitvijo denarja na razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine v lasti občin, rok za oddajo vloge je 15. november, sicer pa imajo, kot je dejal župan, v proračunu namenjenih tudi precej denarja za izdelavo nove projektne dokumentacije za rekonstrukcije različnih odsekov cest in gradnjo pločnikov po občini.

Med drugim v drugi obravnavi potrdili tudi občinski prostorski načrt za stanovanjsko območje v Volavčah, kjer je načrtovanih šest stanovanjskih hiš, ter se seznanili z začetkom priprave občinske celostne prometne strategije.

