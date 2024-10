dolenjska

Stal bo do avgusta prihodnje leto

22.10.2024 | 14:50 | M. Ž.

Straža - Nov leseni most čez reko Krko v vasi Loke, ki bo nadomestil sedanjega dotrajanega in zato tudi večkrat deležnega popravil, postaja resničnost. Gradilo ga bo podjetje Rafael iz Sevnice, pogodbena vrednost je 1.093.000 evrov, vključuje pa odstranitev sedanjega in postavitev novega mostu.

Vizualizacija novega mostu v Lokah (Vir: Arhiteka)

Pogodbo sta danes podpisala straški župan Dušan Krštinc in direktorica sevniškega gradbenega podjetja Marija Možina. Rok za dokončanje del je avgusta prihodnje leto, denar pa bo v celoti zagotovila občina iz letošnjega proračuna in iz proračuna za prihodnje leto.

Pogodbo o gradnji novega lesenega mostu v Lokah sta podpisala župan Dušan Krštinc in direktorica podjetja Rafael iz Sevnice Marija Možina. (Foto: M. Ž.)

Kot je povedal straški župan Dušan Krštinc, so za gradnjo novega lesenega mostu pridobili vsa potrebna soglasja od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda za varstvo narave, Zavoda za ribištvo in tudi Direkcije za vode ter uredili vse potrebne lastninske pravice. Podoben bo tistemu, ki je tam stal še okoli leta 1970, tako da bo vzdolž obeh stranic imel zunanje trapezne nosilce, kar bo omogočilo, da bo imel manjše število podpornih stebrov, s čimer se bo povečala tudi pretočnost naplavin.

Obstoječi most v Lokah, fotografija je iz julija letos. (Foto: M. Ž.)

Obstoječi most jih ima skupno 15, novi pa bo, kot je pojasnila direktorica sevniškega podjetja Marija Možina, imel enajst parov trapeznih vešal na sedmih lesenih podpornikih v strugi Krke in treh na ravnici na suhem pred vasjo, vsi pa bodo vtisnjeni na armiranobetonske pasovne temelje. Bo tudi nekoliko širši od sedanjega, širina voznega pasu bo ostala 2,8 metra, 1,2 metra pa bo namenjeno pešcem. Nosilnost mostu bo še naprej 2,5 tone, nespremenjen bo tudi prometni režim za motorna vozila, promet bo tudi po novem mostu potekal izmenično enosmerno.

Bogate izkušnje

Sevniški Rafael ima že kar bogate izkušnje z gradnjo lesenih mostov, po besedah direktorice bo to že njihov šesti most na Krki v zadnjih nekaj letih, med drugim so postavili severni in južni most v Kostanjevici na Krki, obnavljajo pa tudi tamkajšnji Tercijalski most, ki je namenjen le pešcem.

Dela v strugi reke pri Lokah naj bi predvidoma začeli decembra oziroma januarja, ko je vodostaj navadno najnižji, in jih končali pred marcem, nato pa nadaljevali na zgornjem delu mostu. »Upamo, da nam bo vreme naklonjeno. V podjetju se bomo trudili, da bomo z gradnjo povzročali čim manj nevšečnosti lokalnim prebivalcem,« je še poudarila Možina.

Most danes

Zvočni zapisi Dušan Krštinc Dušan Krštinc

‹ nazaj