družabno

Po 55 letih spet skupaj

31.10.2024 | 16:00 | Renata Mikec

Nekdanji sošolci Trgovske šole Brežice so se zbrali po 55 letih in obujali spomine na tista nora leta. Srečali so se v lokalu v neposredni bližini šole, ki je še vedno odprt, tako kot je bil takrat, ko so gulili šolske klopi, le z novim lastnikom. Stavbe šole ni več, ostal je le internat, ki pa je v zelo slabem stanju. Kot nam je povedal eden od 27 zbranih, je njihova generacija v kar dobri kondiciji. Prišli so iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja, nekaj pa tudi iz ljubljanske regije. Drug drugega so se razveselili, poklepetali, ob pesmi in odličnem razpoloženju, ki ga je ustvaril njihov vedno priljubljeni sošolec Andrej Pinterič, sicer tudi znan brežiški glasbenik, pa so si obljubili, da se, če ne prej, čez pet let spet srečajo. Čeprav je z leti poklic prodajalca kar nekako izzvenel ali, bolje rečeno, postal razvrednoten, je bila skupna ugotovitev nekdanjih sošolcev na trgovski šoli, da takšnih, kot je njihova generacija, ni več. Z malo šale, v kateri je vsaj pol resnice, so se z nasmeški, obljubami in objemi razšli.

