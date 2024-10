dolenjska

Vedo, kaj bodo delali dve leti

29.10.2024 | 10:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Škocjan - Škocjanski svetniki so na nedavni občinski seji sprejeli predlog proračunov za leto 2025 in 2026 v prvem branju. Dokument je sedaj v 30-dnevni javni razpravi, ko so mogoči predlogi in pripombe tako svetnikov kot krajanov, ki jih bo kasneje občinska uprava z županom na čelu proučila in morda tudi upoštevala.

Škocjanski svetniki so dvignili roke za predlog proračunov za prihodnje leti leti v prvem branju.

Predlog obeh proračunov je podrobno predstavila Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave in poudarila, da so pri pripravi izhajali iz realizacije v letu 2023 in ocene realizacije za letošnje leto ter iz ocene sofinanciranja posameznih investicij s strani države oz. EU. Upoštevali so sedaj veljavno povprečnino 725 evrov na prebivalca.

Ocenjujejo, da bodo skupni prihodki občine Škocjan v letu 2025 znašali skoraj 6 milijonov 260 tisoč evrov, odhodki pa dobrih 7 milijonov evrov. Za leto 2026 so številke podobne – skupni prihodki naj bi znašali dobrih 5 milijonov 980 tisoč evrov, odhodki pa dobrih 5 milijonov 854 tisoč evrov.

Mateja Robek Zaletelj

Z naslova sredstev za uravnotežje razvitosti občin bo škocjanski občini zagotovljenih 6 odstotkov skupne primerne porabe občin, kar za leto 2025 npr. znaša dobrih 265 tisoč evrov.

Robek Zeleteljeva je povedala, da bo občina redno odplačevala tudi vse kredite.

Župan Jože Kapler pravi, da se je izkazalo, da je istočasno načrtovanje proračunov za prihodnji dve leti dobro, saj so tudi njihove naložbe razporejene na dve leti ali več. Vsekakor sta oba investicijsko naravnana.

Svetnik Bogdan Krašna (na levi) je izpostavil nujno ureditev križišča pri gasilskem domu oz. njihovem podjetju sredi Škocjan.

Naložb bo kar nekaj: od izgradnje kanalizacijskega sistema, ki se sedaj že gradi v Grmovljah, ter načrtuje v Dobruški vasi, pa obnove kanalizacijskega sistema od Zavinka do Dolnje Stare vasi ter zagona centralne čistilne naprave v Dobruški vasi; do treh manjših vodovodnih sistemov, ki so jih prijavili na razpis iz sredstev za okrevanje (vodovod Stara Bučka – Hrastulje, Lep Stan – Luntovž, Močvirje), vodovoda Vinjih Vrh ter do obnov cest. Občina Škocjan ima podpisane sofinancerske sporazume z DRSI za izgradnjo pločnika Stara Bučka, krožišča Škocjan ter obnovo ceste in pločnikov Dolnja Stara vas – Dobruška vas. Ureditev križišča pri gasilskem domu oz. avtocentru Krašna v Škocjanu zaenkrat stoji, saj je potrebna novelacija oz. ponovno proučitev prvotno zamišljenega projekta, s katerim se krajani niso strinjali.

»V občini imamo kar 120 kilometrov lokalnih cest, kar je veliko za vzdrževanje. Trudimo se in makadamskih cest je še malo, a tudi tiste asfaltirane so dotrajane, saj je od asfaltacije minilo trideset let in več, kar omeni, da so obnove nikoli dokončana zgodba,« pove župan Jože Kapler.

O vsebini proračunov in razpravi na seji pa več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

‹ nazaj