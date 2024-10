bela krajina

FOTO: Ogenj uničil podstrešno stanovanje štiričlanske družine

28.10.2024 | 08:30 | M. K.

Bojanja vas/Metlika - V soboto, 19. oktobra, je zagorelo v podstrešnem stanovanju družine Kuzmijak iz Bojanje vasi pri Metliki. Na pomoč so priskočili gasilci in ukrotili plamene.

Posledice požara (več fotografij spodaj v fotogaleriji). Foto: OZ RK Metlika

Pogorela je kuhinja in dnevna soba. Zamenjati bo potrebno del stropa, tri okna, električno napeljavo, ploščice v kuhinji, talne obloge v dnevni sobi. Družina s šoloobveznima otrokoma potrebuje pomoč, da bi obnovila bivalno stanovanjsko hišo, so sporočili iz OZ RK Metlika, kjer so danes zagnali dobrodelno akcijo zbiranja finančnih sredstev za pomoč družini Kuzmijak.

Akcijo bodo zaključili konec novembra.

Sredstva lahko nakažete na (Rdeči križ Metlika) TRR – IBAN SI56 0299 4001 9199 751 (NLB); sklic: 00 2024 s pripisom ''požar''.

Metliški Rdeči križ se zahvaljuje vsem, ki se bodo odzvali njihovemu klicu na pomoč.

