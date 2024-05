novice

Vabljeni na brezplačno terapijo

19.5.2024

Manualna medicina je del uradnega zdravstva in je osredotočena na zdravljenje gibalnega sistema: hrbtenice, sklepov, mišic, vezivnega in drugih mehkih tkiv. Obsega diagnostično in terapevtsko zdravljenje, kar pomeni, da preglede in terapije izvajajo zdravniki specialisti, ki so v osnovi nevrologi in ortopedi. Terapije, ki jih izvajajo zdravniki specialisti, so bistveno bolj učinkovite in ponujajo hitre rezultate.

Kako se manualna medicina razlikuje od fizioterapije ali kiropraktike?

Razlika med manualno medicino in ostalimi ročnimi tehnikami, kot so na primer fizioterapija, masaža ali kiropraktika, je predvsem v tem, da tehnike manualne medicine lahko izvajajo le zdravniki z dodatno specializacijo iz nevrologije ali ortopedije. Terapije so zato varne in učinkovite ter primerne za zdravljenje številnih stanj. V svetu je manualna medicina precej razširjena in v večini držav prisotna tudi v javnem zdravstvu. V Sloveniji jo poznamo od leta 1991, ko se je ustanovil prvi zasebni center za manualno medicino, MOGY.

Hrbtenica vam bo hvaležna

»Največ ljudi ima težave s hrbtenico, s spodnjim delom oziroma križem, bolečina se lahko širi tudi v nogo, kot npr. išias. Veliko je tudi težav z vratnim delom hrbtenice, težave, ki so s tem povezane so bolečine, mravljinčenje v rokah, glavoboli, šumenje v ušesih. Težave nastanejo zaradi obrabnih sprememb, ki se z leti kopičijo, pa tudi zaradi preobremenjenosti in stresa, poškodb, predhodnih operacij. Ob prvem pregledu je jasno, ali lahko pomagamo in kako uspešne bi lahko bile terapije. V večini primerov je treba opraviti od štiri do šest terapij, da odpravimo glavne simptome,« nam pojasni zdravnik Vasilij Banin, specialist nevrolog, z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju zdravljenja gibalnega sistema, tudi najbolj zahtevnih stanj.

Ordinacija tudi v Novem mestu

Zdravnik, specialist nevrolog Vasilij Banin, ki je svoje znanje usmeril v zdravljenje gibalnega sistema z manualnimi tehnikami, deluje v ordinaciji MOGY v Novem mestu, v prostorih Očesnega centra Preskar. V Slovenijo je iz Rusije prvič prišel pred 23 leti in je poleg zdravniškega naziva in specializacije s področja nevrologije v matični državi kasneje v Sloveniji pridobil tudi diplomo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Brezplačna terapija ob prvem pregledu za naročila do 31.5.2024

Za vsa naročila do konca maja lahko izkoristite brezplačno terapijo! Za termin pokličite na telefonsko številko 040 56 56 65 v ordinacijo MOGY Novo mesto, Kettejev drevored 32 (Očesni center Preskar). Vsi kontaktni podatki so na voljo na spletni strani.

Redna cena terapije je 50 € in se izvede po presoji zdravnika v primeru indikacij za zdravljenje. Velja za vse nove paciente ob plačilu prvega pregleda.

Bistvo zdravljenja je pravilna diagnoza

Prvi pregled obsega pogovor, klinični pregled in analizo medicinske dokumentacije, če bolnik z njo razpolaga. Pravilna postavitev diagnoze je ključ do uspešnega zdravljenja, poudari sogovornik in pove, da veliko ljudi po pomoč prihaja z najrazličnejšimi težavami, ki so med seboj povezane, imenujemo jih funkcionalne težave. Pogosta diagnoza je tudi hernija diska. Tehnike manualne medicine so več kot 85-odstotno učinkovite pri zdravljenju bolnikov z okvaro medvretenčne ploščice, tudi tistih, ki so zaradi te diagnoze že napoteni na operativni poseg. Visok odstotek učinkovitosti tako tehnike manualne medicine uvršča med najbolj učinkovite konservativne metode zdravljenja.

Katere težave rešuje manualna medicina?

- bolečine v hrbtenici (predvsem v vratnem in ledvenem delu)

- bolečine v sklepih (koleno, rama, kolk), sindrom zamrznjene rame

- bolečine v rokah ali nogah (tudi občutki otopelosti, nemoči in mravljinčenja)

- glavoboli, vrtoglavice in nespečnost

- nepravilno ukrivljena hrbtenica (izravnana lordoza, kifoza, skolioza)

- spremembe medvretenčnih ploščic (protruzija, hernija diska)

- draženje vegetativnih ganglijev avtonomnega živčnega sistema

- epikodilitis (teniški komolec), sindrom karpalnega kanala

- tinitus (šumenje v ušesih), neprijetni občutki po obrazu, motnje vida

- otroška skolioza I. in II. stopnje

- obrabne spremembe na hrbtenici (hondroza, spondiloza, spondilartroza …)

- posledica draženja živčnih pletežev (lumbalgija, išialgija, cervikalgija, …)

Terapije so varne in učinkovite



Za razliko od kiropraktike ali fizioterapije so terapije manualne medicine bolj natančne in varne ter ponujajo hitre rešitve, saj jih izvajajo zdravniki specialisti. Med obiskom ambulante smo srečali Anito Kirn, ki je ravno prišla s terapije: »Po terapijah se počutim krasno, to je zagotovo dober znak. Posebno za nas starejše, ki imamo določene dele telesa izrabljene. Sem se prišla zaradi pogostih glavobolov in križa, zelo sem zadovoljna, te zdravniki imajo zame zlate roke.« Več mnenj njihovih pacientov si lahko preberete tukaj.

Za vse informacije lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko ali nas obiščete na spletu

www.mogy.si

