bela krajina

Na državno gredo Žužemberčani

12.5.2024 | 08:00 | M. Ž, foto: OZ RKS Metlika

Metlika - Ekipa Civilne zaščite Žužemberk si je na včerajšnjem 28. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite, ki so ga v Metliki pripravili tamkajšnje območno združenje Rdečega križa Slovenije Metlika in občina ter Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Novo mesto, priborila prvo mesto in čast zastopanja regije na državnem preverjanju usposobljenosti.

Udeleženci so svoje znanje pokazali na štirih delovnih mestih.

Na preverjanju je sodelovalo 12 ekip prve pomoči, njihovi člani so svoje znanje pokazali na štirih delovnih mestih, kjer so oskrbeli 16 poškodovancev. Delovna mesta so predstavljala simulacije nesreč, ki se lahko pripetijo vsakemu: nesreča na »teambuidling« dogodku, sindikalnem pikniku, pri delu in na otroškem igrišču, so opisali na metliškem Rdečem križu.

»Naj bodo ekipe prve pomoči dober vzgled širši družbi in pozivajo k vzpostavljanju novih ekip. Želimo si, da bi prva pomoč postala sestavni del splošne izobrazbe in da bi pridobljene veščine in znanja pomagale reševati življenja tudi v prihodnje,« je poudarila sekretarka Zalka Klemenčič in dodala, da se na Rdečem križu Metlika iskreno zahvaljujejo vsem, ki so se odzvali in jim pomagali izvesti to regijsko preverjanje usposobljenosti.

