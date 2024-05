kultura

Odprli knjižno polico v Domu paraplegikov

17.5.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: Uroš Novina

Semič - V Domu paraplegikov Semič so včeraj odprli knjižno polico, s katero želijo, kot so zapisali v semiški krajevni knjižnici, članom društva približati knjigo in jih vzpodbudi k kvalitetnemu preživljanju prostega časa in druženja. V kratkem kulturnem programu so sodelovali otroci iz Vrtca Sonček Semič, skupina Zajčki.

Zbrane so nagovorili županja Občine Semič Polona Kambič, direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan in Metod Zakotnik, referent za kulturne dejavnosti na Zvezi paraplegikov Slovenije.

Dogodek, ki so ga pripravili s Kulturnim centrom Semič, sodi v sklop prireditev ob 50. letnici Krajevne knjižnice Semič, ki praznuje praznično leto 2024 s Krakarjevo mislijo »Povabimo vsak dan te k sebi v vas.« Osrednja prireditev ob 50 letnici Krajevne knjižnice Semič bo sicer 28. oktobra v Kulturnem centru.

ABRAHAM KNJIŽNICE

Krajevna knjižnica Semič torej letos obeležuje 50 let svojega delovanja. Zametki knjižničarstva so se sicer v Semiču začeli že 1. maja 1882, ko je bila ustanovljena čitalnica, četrta v Beli krajini; ta je delovala v paviljonu pred Severjevo hišo, v središču Semiča. Leta 1903 pa je Semič dobil farno knjižnico.

Pestro je bilo dogajanje tudi po 2. svetovni vojni. Takrat so se ustanavljale ljudske knjižnice. 19. januarja 1962 je bila ustanovljena Občinska matična knjižnica Črnomelj, ki jo je od leta 1967 vodila Lea Grabrijan. Leta 1974 je knjižnica prenehala delovati kot samostojen zavod; 1. 1. 1974 se je združila z Zavodom za prosvetno-kulturno dejavnost Črnomelj (sedanji Zavod za izobraževanje in kulturo). Oktobra 1974 je knjižnica začela razvijati mrežo izposojevališč.

Kot prvo v tej smeri je bilo odprto izposojevališče v Semiču, ki je bilo takrat del Občine Črnomelj. Uradna otvoritev je bila 27. 10. 1974, v okviru proslave ob 30-letnici 1. kongresa kulturnih delavcev, ki se je odvila v tedanjem Kulturnem domu Jožeta Mihelčiča v Semiču.

Kulturna skupnost Črnomelj je financirala nakup knjižnih polic in osnovni fond gradiva. Kot je povedal Leopold Marinček, ki je nato več let delal v izposojevališču kot izposojevalec, so kupili 326 knjig. Leta 1978 naj bi bilo že 1300 enot ter 125 članov.

Izposojevališče so vodili honorarno zaposleni:

1976–1994 - Leopold Marinček,

1994–1998 - Mirjana Šutej,

1998–2005 - Albina Simonič.

Tudi Krajevna knjižnica Semič se je veliko selila. Tako se je leta 1994 knjižnica preselila v Kulturni dom Jožeta Mihelčiča, v podstrešne prostore.

Ko je leta 1994 Semič postal samostojna občina, se je začelo iskanje primernega prostora za krajevno knjižnico. 25. februarja 2000 je bila tako otvoritev prenovljenih prostorov v Šuštaršičevi hiši, v 1. nadstropju.

Leta 2005 je Knjižnica Črnomelj prevzela izposojo v Krajevni knjižnici Semič (pred tem je bila tam honorarna sodelavka). Krajevna knjižnica se je tudi računalniško opremila, vse gradivo se je preneslo v sistem Cobiss; potekati je začela računalniška izposoja; postavile so se tudi delovne postaje za zaposlene. Od leta 2007 je v Krajevni knjižnici Semič zaposlena domačinka Bernardka Jakša.

V tem času so potekali tudi intenzivni pogovori med direktorico Knjižnice Črnomelj Ireno Muc s takratnim županom Občine Semič, Ivanom Bukovcem - glede umestitve Krajevne knjižnice Semič v nov Kulturni center Semič. Le-ta je bil zgrajen 2008. leta in je tam svoje prostore dobila tudi Krajevna knjižnica Semič.

S preselitvijo v nove prostore se je dvignila in povečala tudi raven storitev. Knjižnica je podaljšala delovni čas odprtosti, da je bila čim bolj dostopna svojim uporabnikom.

Knjižnica je v lokalnem okolju zelo aktivna, saj letno organizira okoli 50 dogodkov za vse starostne skupine. Organizirajo pravljične ure za najmlajše, literarne in potopisne večere ter se radi povezujejo z lokalnim okoljem. V knjižnici deluje tudi Knjižnica semen. Aktivnih članov je okoli 450, so ob jubileju še sporočili iz ustanove.

Praznično leto v Občini Semič, kot že omenjeno, praznujejo s Krakarjevo mislijo Povabimo vsak dan te k sebi v vas. V sklopu praznovanja so torej že odprli knjižno polico v Domu paraplegikov Semič, v juniju planirajo odprtje dveh knjigobežnic (pred Občino Semič in pred šolo na Štrekljevcu), poleti otroško delavnico, filmski večer, jeseni pa okroglo mizo s predstavitvijo publikacije o Ireni Muc, nekdanji direktorici Knjižnice Črnomelj, razstavo o zgodovinskih mejnikih Krajevne knjižnice Semič ter, kot že omenjeno, osrednjo prireditev, ki bo 28. 10. 2024 v Kulturnem centru Semič.

