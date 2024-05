bela krajina

Policijska postaja Metlika z novim načelnikom

8.5.2024 | 14:10 | M. K.

Foto: PU Novo mesto

Metlika - Vodenje Policijske postaje Metlika je 1. maja prevzel načelnik Mitja Frankovič, so danes sporočili s PU Novo mesto. Je Belokranjec, karierni policist z več kot 25-letnimi izkušnjami v policiji in dober poznavalec varnostnih razmer v Beli krajini, dodajajo v sporočilu za javnost. Vso karierno pot od policista do načelnika je gradil na policijski postajah v Metliki, Trebnjem in Črnomlju, zadnji dve leti pa je bil policijski inšpektor v Sektorju uniformirane policije PU Novo mesto.

Predaja poslov na PP Metlika

Delo mu je predal dosedanji načelnik Dušan Brodarič, ki po desetletnem vodenju metliških policistov in skoraj štiridesetletnem delu v policiji odhaja v zasluženi pokoj.

Predaja je potekala ob prisotnosti direktorja Policijske uprave Novo mesto Igorja Juršiča, ki je ob tej priložnosti Dušanu Brodariču izročil spominsko plaketo in obema zaželel vse dobro.

''Sodelavci kolegoma na njunih novih poteh želimo vse najboljše,'' so še zapisali na PU Novo mesto.

Z leve Dušan Brodarič, Igor Juršič, Mitja Frankovič

