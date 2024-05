družabno

Nace Junkar na motorju

18.5.2024 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Nace Junkar

Operni pevec Nace Junkar je izkoristil priložnost in sedel na motor Dejana Srebrnaka, ki je svojega jeklenega konjička pripeljal na servis k Nacetovim ljubljanskim sosedom, Irtovim.

Vsi v družini so od nekdaj motoristični navdušenci. Oče Andrej, sinovi Matevž, Jernej in Peter Irt so namreč dolga leta vpeti v dogajanje na področju motokrosa. Sinovi so bili vrhunski motokrosisti, zdaj pa se posvečajo predvsem delu z mladimi. V ta namen so ustanovili svojo ekipo in jo povezali z lastno šolo motokrosa. Trenirajo v Šentvidu pri Stični, kjer mlade talente vseskozi opozarjajo na pomen zbranosti, ki vodi v varno vožnjo. Janja, mati treh korenjakov, je njihova velika podpora.

Nace, ki je ob glasbi tudi ljubitelj športa, ni ravno motokrosist, saj sam pravi, da vozi le skuter in poudarja, da si vselej nadene čelado. Med nedavnim sprehodom je na dvorišču pri sosedovih opazil prelep Kawasaki in povprašal, če za fotografiranje lahko sede nanj. Priznati mu moramo, da je njegova »motokros« poza izvrstna.

Sicer pa Nace poleg vožnje z avtom, motorjem ali kolesom, izjemno ljubi operno petje, znan pa je tudi po mnogih hitih v zabavni glasbi. Če ima le priložnost, tudi danes, kljub upokojitvi v operni hiši, še vedno pevsko deluje na več področjih po vsej Sloveniji, Kostanjevica na Krki pa je njegov domicil, kjer se v pristnem domačem okolju najbolj sprosti.

