Zdesetkana Krka v Domžalah izsilila tretjo tekmo

19.5.2024 | 08:00 | STA, R. N.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v drugi tekmi polfinala like Nova KBM na gostovanju v Domžalah s 75:73 premagali Kansai Helios in tako izenačili izid v zmagah na 1:1. Odločilna tretja tekma bo v torek ob 20. uri v novomeški dvorani Leona Štuklja.

Novomeški košarkarji so bili v Domžalah močno oslabljeni, a vseeno uspeli zmagati. (Foto: KK Helios)

Krka je večino tekme odigrala z zgolj šestimi igralci, ki pa so pokazali precej več energije in želje kot v torek v Novem mestu, ko so izgubili za 16 točk. V prvem polčasu so prišli do desetih točk naskoka, v zaključku tekme pa so s skrajnimi napori ohranili prednost 74:67, ki so si jo priigrali dve minuti in 45 sekund pred koncem.

V zadnjem napadu je imel Kansai Helios priložnosti za podaljšek in zmago, vendar je poskus Roka Nemaniča z blokado ustavil Robert Jurković, met Malcolma Bernarda za tri točke pa ni zadel cilja.

Prvi strelec tekme je bil Jan Špan s 23 točkami (trojke 6:12) in osmimi podajami, a tudi prav toliko izgubljenimi žogami. 17 točk je dodal Robert Jurković (6 skokov), 17 skokov pa je zbral Miha Škedelj (8 točk).

Pri domačih, ki so za tri točke metali komaj 13-odstotno (4:30), je imel Tibor Mirtič 19 točk in osem skokov, 16 točk in 13 skokov je vknjižil Žiga Daneu, 15 točk in osem ukradenih žog pa Nemanič.

Liga Nova KBM, polfinale, druga tekma:

Kansai Helios : Krka 73:75 (21:24, 34:44, 59:62)

Kansai Helios: Blomgren 6, Bernard 6, Mirtič 19, Nemanič 15 (3:3), Copot 5 (2:2), Mahkovic 6, Daneu 16 (4:4).

Krka: Planinić 10 (2:2), Stergar 10 (1:2), Cerkvenik 7, Jurković 17 (5:7), Špan 23 (1:1), Škedelj 8 (4:4).

