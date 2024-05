dolenjska

Postavili še prikolico

17.5.2024 | L. Markelj

Šentjernej - Na Trdinovi cesti, v največjem romskem naselju v občini Šentjernej z okoli sto prebivalci, je družina Hudorovac lani avgusta na občinskem kmetijskem zemljišču na prostranem travniku ob potoku Kaluder »na črno« postavila mobilno hišico, od nedavnega pa je tam tudi bivalna prikolica, v kateri že domuje nova družina.

Ob potoku Kaluder so šentjernejski Romi lani na občinsko zemljo postavili mobilno hišico, nedavno pa še stanovanjsko prikolico. Naselje se očitno širi. (Foto: L. M.)

Občina Šentjernej je prvi primer prijavila gradbenemu in kmetijskemu inšpektoratu, ki pa sta odgovornost prevalila na skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je bilo že takrat zaradi kadrovske stiske neoperativno, zdaj pa ga vse štiri sosedske občine celo razpuščajo. Občina je takrat prijavila tudi motenje lastninske pravice, policija je naredila svoje in zadeva je romala na tožilstvo. Kot pove župan Jože Simončič, so se na tožilstvu s posebno vlogo pozanimali, kje zadeva stoji oz. kaj se dogaja, a niso prejeli še nobenega odgovora.

Na Trdinovi cesti Romi po mobilni hišici ob potoku Kaluder postavili še prikolico – Na občinski zemlji posadili krompir – Občina razočarana in nemočna, romski svetnik prav tako

