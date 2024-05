dolenjska

80 let od osvoboditve mesta Trebnje

19.5.2024 | 15:45 | Besedilo in fotografije: R. N.

Trebnje - Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje je z domačo občino danes dopoldan pripravilo spominsko slovesnost v počastitev 80. obletnice osvoboditve mesta Trebnje. Slavnostni govorec je bil poslanec v državnem zboru dr. Martin Premk, ki je poudaril, da je pomembno negovati spomin na dogodke med narodnoosvobodilno vojno, saj je to naša zgodovina, pozval pa je tudi k ohranjanju partizanskih vrednot, to so mir, svoboda, pogum in tovarištvo.

Zbrane so nagovorili trebanjska županja Mateja Povhe, poslanec državnega zbora dr. Martin Premk (levo od županje) in predsednik ZB za vrednote NOB Trebnje Boštjan Sladič.

»Danes smo tu, da se spominjamo 80 let od osvoboditve Trebnjega, ki sta ga osvobodili Cankarjeva in Gubčeva brigada, pripadniki XV. divizije. Kdo pa je bil takrat v Trebnjem? Pripadniki slovenskega domobranstva in SS policijskih polkov. Ta napad na Trebnje je spadal med pomladanske boje za osvoboditev Suhe krajine. Dogajanje leta 1944 v Sloveniji lahko opišemo pravzaprav kot bitko za železnice in ceste. Ta napad na Trebnje je sodil v ta sklop. Leta 1944 so namreč Nemci nadzorovali samo železniške in ceste povezave, te so jim bile takrat izredno pomembne. Prek Slovenije je vodila fronta oskrbe tako na italijansko bojišče kot na Balkan. Ampak ne imejmo utvar, nemška strategija je bila, da s silami, ki jih imajo, ohranijo te komunikacije, ko bodo zmagali v vojni, pa bodo dokončali delo, zaradi katerega so prišli, da Slovence izbrišejo iz obličja zemlje in da ta zemlja postane Nemška,« je uvodoma povedal Premk.

Po njegovih besedah je bil odgovor Slovencev na to Osvobodilna fronta (OF), ki je takrat izražala voljo Slovencev do upora proti okupatorju. »OF je v najtežjih razmerah začela graditi tudi slovensko državo,« je izpostavil Premk in dodal, da je OF stala za partizansko vojsko, ki je bila del zavezniške vojske združenih narodov.

Vsak narod ima svojo zgodovino. »Zgodovina je tisti dejavnik, ki poleg jezika in ozemlja določa narod. Trganje, mrcvarjenje, uničevanje zgodovine naroda je podobno, kot bi mu jemal ozemlje, jezik in kulturo,« je povedal Premk in dodal, da se je treba zoperstaviti vsem poskusom potvarjanja zgodovine. Iz nje se lahko marsikaj naučimo, da ne ponavljamo napak. Po njegovih besedah se je treba dogodkov iz druge svetovne vojne spominjati, da vemo, kaj je vojna. »To je zlo, ki ne prinaša nič dobrega, samo nasilje, uničenje in smrt.«

Prisoten je bil tudi 1. Spominski dolenjski partizanski bataljon s trajno onesposobljenim orožjem.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik ZB za vrednote NOB Boštjan Sladič. »Pred osemdesetimi leti se je v Trebnjem uresničila svoboda, zavladal je relativen mir, solidarnost, enakost socialna pravičnost in sanje o boljši prihodnosti. Zmagala je partizanska vojska, ki je bila del zavezniških sil, skupaj z njimi pa so po enem letu pregnali domačega in tujega sovražnika in osvobodili bivšo skupno državo. Postavili so temelje za boljši jutri, svetlejšo prihodnost in tlakovali pot v samostojno državo,« je povedal Sladič.

Ohranjevati spoštljiv spomin na boj v času druge svetovne vojne ter utrjevati narodno samozavest, krepiti slovensko državnost in se zavzemati za demokracijo domoljubje in pokončno držo, je pozvala tudi županja Trebnjega Mateja Povhe. »Mlade je potrebno ozaveščati o pomenu prehojene poti, ki je vodila v samostojnost naše države in jim hkrati položiti na srce vrednote svobode miru, solidarnosti, enakosti, socialne pravičnosti,« je poudarila. Obenem po njenem mnenju ne smemo dovoliti, da bi se spomeniki na našo skupno hrabro preteklost zapustili in pozabili.

Spomenik NOB v mestnem parku v Trebnjem.

V kulturnem programu, ki ga je povezovala Mojca Bahun, so sodelovali Občinski pihalni orkester Občine Trebnje, Partizanski pevski zbor in učenci Osnovne šole Trebnje.

