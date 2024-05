šport

Uroš Zorman ne bo več vodil Trima Trebnje

18.5.2024 | 08:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Trebanjski klub se je zahvalil vsem, ki se po sezoni poslavljajo.

Trebnje - Rokometaši Trima so sinoči z 41:27 brez težav premagali že odpisano Ljubljano, ki jo čaka selitev med drugoligaše. Trebanjci na lestvici še vedno za točko zaostajajo za Velenjčani, ki so včeraj z 28:25 ugnali Slovan, ki je popustil šele v zaključku tekme. O naslovu državnega prvaka bo tako odločal zadnji krog. Trimo gostuje v Ribnici, Gorenje pa bo doma gostilo Jeruzalem Ormož.

Zadnja tekma Trebanjcev pred domačimi gledalci v tej sezoni je bila predvsem v znamenju slovesa. Klub se je namreč zahvalil vsem, ki se po sezoni poslavljajo. Trimo ne bo več vodil glavni trener Uroš Zorman, ki odhaja v Slovan. Poslavljata se tudi njegov pomočnik Marko Mežnaršič ter ekonom Maj Grandovec. Od igralcev pa bodo trebanjski dres slekli Gregor Potočnik, Aljoša Čudić, Miodrag Ćorsović, Staš Slatinek Jovičič, Davide Bulzamini in Uroš Udovič, ki končuje kariero.

Trebanjci so brez težav premagali Ljubljano.

Trimo je bil včeraj vsaj za en razred boljši nasprotnik od Ljubljančanov, ki so po nekaj minutah zaostajali za štiti gole, sredi polčasa pa za sedem. Trebanjci so izkoriščali napake gostov in z uspešno izvedenimi protinapadi prihajali do lahkih zadetkov. Ljubljančani so pred odmorom približali na 12:16, nato pa so Trebanjci znova nekoliko ušli in dobili prvi polčas z 20:14.

V nadaljevanju so gledalci v dvorani trebanjske osnovne šole spremljali precej enosmeren promet. Dvomom, kdo bo zmagal, ni bilo. Trimo je v 38. minuti vodil za deset golov, deset minut pred koncem pa za petnajst. Trener Uroš Zorman je v igro poslal tudi domača upa, brata Davida in Aleksandra Smoliča, ki sta dobro izkoristila ponujeno priložnost.

