dolenjska

Tudi letos bodo maturanti na ulicah zaplesali četvorko

21.5.2024 | 07:30 | STA; M. K.

Novo mesto - Maturanti bodo danes točno opoldne znova zaplesali četvorko v več slovenskih mestih in se tako poslovili od srednje šole. Sodelovanje bo za vse slovenske maturante brezplačno, v Novem mestu bodo četvorko odplesali na Glavnem trgu pred rotovžem. Ob spremljavi Straussove melodije bodo zaplesali tudi po nekaterih drugih evropskih mestih.

Četvorka na novomeškem Glavnem trgu izpred nekaj let. Letos bo maturantom očitno nekoliko zagodlo slabo vreme ... (Foto: arhiv DL)

V Sloveniji maturantsko ulično četvorko plešejo že od leta 2002, ko so maturanti prvič istočasno zaplesali v sedmih mestih, od leta 2005 so se priključila druga mesta v tujini, je pojasnil vodja Plesne šole Pingi in glavni koordinator plesa četvork v Sloveniji in Evropi za Plesno zvezo Slovenije Rudi Kocbek.

Plesna zveza Slovenije bo kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v 17 mestih v Sloveniji ter v 26 mestih na Slovaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji in Črni Gori. Letos se bodo tako istočasno zavrteli maturanti v 43. evropskih mestih.

Maturanti bodo v Sloveniji zaplesali v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Ilirski Bistrici, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju in na Ptuju, so v sporočilu za javnost zapisali v plesni zvezi.

Lanska četvorka v Novem mestu (Foto: arhiv DL)

Največja prireditev pod okriljem Plesne zveze Slovenije bo v Ljubljani, kjer organizator, Dijaška skupnost Ljubljana in krovna Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pričakuje več kot 2500 maturantov iz več kot 25 ljubljanskih in okoliških srednjih šol.

Za predvajanje četvorke in radijski prenos v vse kraje bo že desetič poskrbel Radio Slovenija International, ki se bo danes od 11.30 javljal v živo s prizorišč v Sloveniji in tujini.

Plesna zveza Slovenije je sicer tudi imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju v letih 2009, 2010 in 2011. Rekord iz leta 2011 s 33.202 udeleženci še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki. Kocbek pričakuje, da se bo letos dogodka udeležilo med 20.000 in 25.000 plešočih.

Plesne prireditve pa se bodo odvijale tudi v drugih mestih po Sloveniji. Kranj je edino slovensko mesto, ki še pripravlja tradicionalni maturantski sprevod. Maturantski običaji Gimnazije Kranj nadaljujejo tradicijo ceremonialov nemških univerz in gimnazij iz 17. stoletja.

‹ nazaj