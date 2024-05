družabno

Nazdravila sta v Albaniji

21.5.2024 | 11:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Zvone Šeruga

Popotnika Zvone in Romana Šeruga sta tudi v pokoju ostala pripadna potepom. Zvone se je sicer pred tedni vrnil iz Namibije, kjer se mu je v njegovi popotniški skupini pridružil tudi Trebanjec Tomaž Gorec. Pred tem sta bila zakonca Šeruga še na skupnem popotovanju po Islandiji, kjer sta lovila avroro, te dni pa sta z avtodomom že na poti novega raziskovanja.

V tednu dni sta vzdolž jadranske obale prišla do albanskega severa in se izgubila na nekih povsem odročnih stranskih poteh Prokletij. Albanci jim po novem pravijo kar Albanske Alpe, da turistov s tako »nezvočnim imenom« ne bi prestrašili. Na teh »prokletih poteh«, kot jih je poimenoval Zvone, je bradatega gospoda s koreninami na Ratežu ujel rojstni dan.

»Oseminšestdeset jih imam,« ponosno pove in na vsako leto življenja je posebej ponosen. Daleč od doma se je njegova Romana ukvarjala z mislijo, kaj dati možu za darilo. S skupnimi močmi sta prišla do ideje, da bi bila »flaša« džina čisto ok, a kaj, ko je v tistih krajih ni ravno enostavno najti. Pa se je Zvone spomnil, da imata nekje med zalogo škatlo, na kateri piše »klet« in v njej je steklenica te pijače. Res, da jo je pred leti za rojstni dan dobila Romana, da je že načeta,… »Pa kaj! Ob džinu še en poljub mi dej, pa bo rojstni dan čist okej,« je pribil slavljenec in dodal: »Zdaj se ve, zakaj je v naši hiši bogatija, zakaj se lahko potepava po vseh koncih sveta.« Res je, od nekdaj skromna v življenju in na popotniških poteh, ki pa so jima skozi vsa ta skupna leta prinesle ogromno bogastva. In njuno življenje je res prava neskončna bogatija.

In ustavila sta se prav pri tisti dvakrat podarjeni steklenici džina. Na njej je bilo izpisano Schumar - London dry Gin, na drugi strani pa z drobnim tiskom "narejeno v Sloveniji, regija Dolenjska". Zvone je bil v dvomih: »A so to v resnici brinove jagode, namočene v šmarnico? Cviček zagotovo ni, saj je barva presvetla, ampak,… okus pa nej švoh – bohpomagaj, dolenjski džin,« je pribil in nazdravil s svojo najzvestejšo popotnico Romano. Ob tem sta dejanje ovekovečila še s fotografijo pri čudovitem albanskem jezeru Blue eye, za katerega najglobji del pravijo, da je brez dna.

Jezero leži na jugozahodu Albanije med Sarando in Gjirokastrom. Po pripovedovanjih naj bi kamen, če ga vržete v sredino jezera, čez nekaj časa priplaval na površje. Modro oko je namreč luknja, v kateri se združujejo podzemne vode in skoznjo prihajajo na površje. In prav zaradi močnega vodnega pritiska se dna še nihče ni dotaknil. Potapljači pripovedujejo, da je vodni tok tam tako močan, da »trga masko z obraza«. In mnogi ne pridejo globje od petnajstih ali dvajsetih metrov, saj pritisk izvirajoče podzemne vode postane nevzdržen. Menda so bili doslej vsi poskusi priti do zenice Modrega očesa neuspešni. Dejanska globina tega jezera še vedno ni znana – po nekaterih ocenah dosega 45 metrov, drugi trdijo, da presega celo 80 metrov. V jezero se podajo le najpogumnejši kopalci in adrenalinski odvisneži, zaradi svoje značilnosti pa sodi med največje turistične znamenitosti Albanije.

‹ nazaj