Portret tedna: Barbara Luštek

21.5.2024 | 13:40 | Lidija Markelj

Ni vsakdo za vsak poklic, čeprav se da marsikaterih veščin priučiti in znanje pridobiti. V zdravstvu gre težko brez čuta do sočloveka. Delo z ljudmi je že samo po sebi zahtevno, z bolnimi, ki so mogoče celo v strahu za življenje, pa še toliko bolj.

Tega se zelo zaveda Novomeščanka Barbara Luštek, diplomirana medicinska sestra, že 29 let zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto (SBNM), ena izmed letošnjih prejemnic zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

»Vesela sem tega najvišjega priznanja v naši stroki, saj ga razumem kot potrditev, da je moje delo dobro in tudi opaženo, a najbolj sem vesela, da za naše paciente lahko čim bolje poskrbimo,« pove nagrajenka, ki se je po osnovni šoli odločila za srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu in presenetila celo nekatere svoje bližnje. »A vedela sem in pozneje mi je delo tudi potrdilo, da je bila pot prava. Medicinski poklic ima čudovito poslanstvo, vrednote ti na pravo mesto postavi še v osebnem življenju. Je pa tudi zanimiv in razgiban poklic – spremembe in novosti so del vsakdana, saj medicina res hitro napreduje, neprestano učenje in izobraževanje sta nujna,« pripoveduje.

Po srednji šoli je študij nadaljevala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani in se leta 1995 kot višja medicinska sestra zaposlila v SB Novo mesto, ob delu pa je leta 2001 diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. Vseskozi deluje kot operacijska medicinska sestra v Centralnem operacijskem bloku novomeške bolnišnice.

Pri nič koliko operacijah je že sodelovala. Biti desna roka kirurga ni preprosto in je tudi zelo odgovorno. »Operacijska medicinska sestra mora pred posegom poskrbeti za marsikaj: da je vse čisto, da so pripravljeni pravi aparati in potrebni materiali za neki poseg, seveda vse v dogovoru z operaterjem. Pravzaprav mora biti sestra korak pred njim. Če gre vse običajno, ni težav, ko se kaj zaplete, pa je treba biti še bolj zbran, umirjen in potrpežljiv. Je pa delo v operacijski sobi gotovo timsko in pomembno je, da se z ekipo razumeš in ujameš,« razmišlja Barbara, ki se zaveda, da je za dobre medosebne odnose pomembno tudi neformalno druženje zunaj službe. Zato ji ni nikoli težko organizirati kakega piknika za sodelavce.

Barbaro Luštek, ki je simpatična in komunikativna oseba, odlikuje timsko sodelovanje. Zato ne čudi, da je od leta 2012 do leta 2019 kot glavna medicinska sestra vodila Centralni operacijski blok, od leta 2019 pa je namestnica glavne medicinske sestre. Pod njenim vodstvom so uvedli številne novosti, med katerimi je najprepoznavnejša e-dokumentacija. Njihov oddelek je bil prvi celo v slovenskem prostoru, ki je uvedel elektronsko evidentiranje perioperativne zdravstvenega nege, pa elektronsko beleženje porabe materiala na pacienta in elektronsko vodenje konsignacijskih skladišč.

Za nenehno izobraževanje in sledenje novostim so pomembni tudi dobri zgledi. »Že moja prva šefica v operacijskem bloku Ana Goltes je bila zelo napredna, hitro smo vpeljevali novosti, ravno tako pozneje Marija Fabjan idr. Izobražujemo se tudi v tujini in ravno te dni grem na evropski kongres medicinskih sester v špansko Valencio,« pove Barbara Luštek, ki poudari, da gre pohvala tudi bolnišnici, ki jim izobraževanja vsa leta omogoča.

Svoje znanje z veseljem prenaša na mlajše in je priljubljena mentorica številnim novozaposlenim operacijskim medicinskim sestram. Upa, da se kadrovski primanjkljaj v zdravstvu čim prej zapolni in da se tudi zdravniška stavka čim prej konča, čeprav pravi, da se pri njih skoraj ne pozna, le malo manj posegov opravijo. A vsakemu bolniku, ki je dolgo v čakalni vrsti, je težko, in Barbara to še kako razume.

»Ne glede na vse kritike, ki smo jih zaposleni v zdravstvu v teh dneh deležni – pogosto zelo neupravičeno –, menim, da je naše zdravstvo na splošno še vedno dobro, sploh v primerjavi s kakimi državami na Balkanu ali v Ameriki. Seveda pa so vedno možnosti za izboljšave,« pravi Barbara Luštek, ki je dejavna tudi kot predavateljica na različnih strokovnih seminarjih in kongresih ter avtorica številnih strokovnih člankov. Dejavna je v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, v sindikatu, vpeta je tudi v delo Zbornice – Zveze, v kateri je predsednica strokovne sekcije.

Kljub vsem obveznostim in dežurstvom, ki jih ta poklic prinaša, zna Barbara dobro krmariti med službenim in družinskim življenjem. K sreči ima razumevajočega moža Srečka, ki kot dober kuhar ženo večkrat pocrklja s kako dobro jedjo. V veliko veselje jima je 17-letna hči Špela, ki gre po maminih stopinjah in je dijakinja srednje zdravstvene šole. Barbara rada vzdržuje tudi stike s prijateljsko žensko druščino iz mladosti ter uživa v sprehodih s psičko Lili in pri vrtnarjenju na družinskem vrtu v Ždinji vasi.

