dolenjska

Zlati znak Barbari Luštek in Robertu Sotlerju

11.5.2024 | 12:20 | L. Markelj

Novo mesto, Ljubljani - V Kongresnem centru Brdo je bila sinoči prireditev, na kateri sta zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, prejela Barbara Luštek in Robert Sotler.

Barbara Luštek in Robert Sotler, prejemnika zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. (Foto: osebni arhiv B.L.)

Gre za najvišja priznanja Zbornice – Zveze in zato so naju upravičeno ponosni tudi v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, katerega člana sta Luštkova in Sotler.

Priznanje Zbornica – Zveza podeljuje članom, ki na svojem strokovnem področju dosegajo pomembne dosežke, prispevajo k prepoznavnosti poklica in sodeluje pri razvoju in delovanju Zbornice – Zveze.

Barbara Luštek je zaposlena v Splošni bolnici Novo mesto, kjer že vrsto leto opravlja odgovorno delo operacijske medicinske sestre v Centralnem operacijskem bloku, na Zbornici - Zvezi pa je predsednica strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti in koordinatorica dejavnosti strokovnih sekcij.

Robert Sotler je zaposlen na Univerzi v Ljubljani na Zdravstveni fakulteti kot višji predavatelj in je član pedagoškega kolektiva, ki skrbi za izobraževanje bodočih rodov medicinskih sester.

»Oba dobitnika zlatega znaka vsak na svojem področju s svojim strokovnim delom in človeško toplino pomembno prispevata k razvoju zdravstvene nege in ugledu in prepoznavnosti našega poklica,« pravi mag. Jožica Rešetič, predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto.

‹ nazaj