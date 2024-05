kultura

Krajine neizgovorjenega v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

24.5.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: Studio PraprotKa

Trebnje - Dobra dva tedna pred začetkom že 57. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje se je Galerija likovnih samorastnikov Trebnje odela v novo preobleko – druga letošnja začasna razstava Krajine neizgovorjenega v ospredje postavlja slovensko umetnico Darjo Štefančič in njena dela.

Darja Štefančič se je rodila leta 1957 v Postojni. Njeno otroštvo je močno zaznamoval očetov poklic, ki je narekoval številne selitve – za dom si je nato leta 1979 izbrala Unec. V mladosti se je izobraževala pri različnih priznanih slovenskih likovnih ustvarjalcih, po spletu okoliščin, ki ji niso omogočale vpisa na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pa se je v osemdesetih umaknila iz organiziranih izobraževanj in razstav. Leta 2007 je sprejela naključno povabilo na samostojno razstavo in se po četrt stoletja ponovno predstavila širšemu občinstvu, s katerim tovrstne stike doma in v tujini neguje še danes.

Na tokratni samostojni razstavi je na ogled 34 del, ki so pri dnevni, naravni svetlobi nastala v zadnjih 34 letih. »Darja Štefančič se je v zadnjih 15 letih res uveljavila kot slikarka samosvojega slikarskega izraza po zaslugi njene osebne motivike rajskih, domišljijskih, fantazijskih, magičnih vrtov in to je v bistvu rdeča nit njenih slik, ampak vsaka od njih je v bistvu zgodba zase, zasnovana na drugačen način. Barve so izredno živahne. Motiv je v bistvu pejsaž, pokrajina, ampak zelena barva na teh slikah ne prevladuje. Ni osrednjega vira svetlobe, ni sonca, ker ni sonca, tudi ni senc in ker ni senc, ni črne barve. Skratka: barvni svet Darje Štefančič je res poseben,« stične točke del povzema kustos razstave in avtor besedila v katalogu ob razstavi ddr. Damir Globočnik.

Umetnici Trebnje ni nepoznano, sporočajo iz Galerije likovnih samorastnikov. V letih 2010 in 2011 je sodelovala na 42. in 43. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje, kamor se je vrnila še leta 2017 kot ena od umetnic na začasni razstavi Naključje štirih zgodb, kot ena od dveh udeležencev v živo je sodelovala na »koronskem« 53. (leta 2020) taboru, z udeleženci z vsega sveta pa je ustvarjala tudi na lanski izvedbi tabora. »Mislim, da je razstava zelo lepo postavljena. Šli smo malo kronološko. Res so slike, tudi te intenzivne, postavljene malo na gosto, ampak to ni nič hudega, ker jih pač zapirajo praviloma temnejši okvirji, ki jih dodajam, in so kot nekakšna okna. Pravzaprav so moje slike tako kot ena sporočilca v steklenici, ki jih tam vrže v morje in potem to nekdo najde, odpre in s tistim naredi nekaj, kar hoče,« o razstavi v Trebnjem razmišlja umetnica Darja Štefančič.

Udeleženci letošnjega tabora, ki se začne prvo soboto v juniju, bodo tako ustvarjali tudi pod vtisom živahnih barv in nenavadnih, domišljijskih podob, ki jih je na platna ujela notranjska umetnica; obiskovalci pa so se na včerajšnji prireditvi ob odprtju razstave po njih z očmi potepali tudi ob kitarski spremljavi Damjane Lamovšek in prof. Katje Porovne Silič. Razstavo Krajine neizgovorjenega, ki bo na ogled do 13. oktobra, je simbolno odprla županja Občine Trebnje Mateja Povhe.

